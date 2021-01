Hugo Pérez se derrumba y Sandra Barneda acaba llorando con él en Villa Playa

A estas alturas, hasta el menos asiduo a los realities sabe que este formato de programas toca emociones y crea una montaña rusa de sensaciones que convierten la participación en un programa así en una experiencia vital que marca vidas. La isla de las tentaciones no iba a ser menos.

En el segundo capítulo hemos visto las lágrimas de Hugo Pérez, el concursante al que ya conocíamos por su paso en Gran Hermano 15. Ha llegado a la isla con Lara Tronti, con la que lleva cuatro años de relación y una fama de mujeriego que crea muchas dudas en su novia que reconoce que en el último año han tenido muchas idas y venidas.

Decidieron ir a la isla para poner a prueba su relación y constatar si estaban preparados para dar un paso más y convertirse juntos en padres. El gallego parece que ahora mismo lo tiene claro.

Desbordado por las emociones

“La quiero con locura, yo no me imaginaba que llegara a querer tanto. Necesito abrazarla. Es muy fuerte esto Sandra, no me imaginaba esto así, para nada”, decía Hugo en su villa cuando Sandra Barneda fue a anunciarles su primera hoguera. Se derrumbó y no pudo evitar echarse a llorar.

“Estoy dándome cuenta de que estoy más enamorado de lo que pensaba. Hay una cosa que me da miedo. Que al fallarle tanto haya perdido un poco el interés por mí. No me imaginaba que la fuera a querer tanto, necesito abrazarla…”, aseguraba totalmente emocionado.

“¿Qué le dirías ahora mismo a Lara?”, le preguntaba Sandra al ver su reacción. “Que quiero casarme con ella”, contestaba él muy rotundo. Y no sólo eso, parece que ahora tiene claro que podría ser la madre de sus hijos.

“Ella me dijo muchas veces que quiere tener hijos y yo siempre le digo que me veo muy joven aún. Ahora mismo, si pudiera, le hacía un hijo aquí mismo, te lo juro, es lo que quiero. A veces tienes que ponerte en momentos super jodidos para saber realmente qué es lo que quieres”, reconocía.

En un formato donde reina la superficialidad y el “arte de hacer daño porque sí” ver estos momentitos donde alguien se abre en canal y le pone 🤍 se agradece. Bravo por Hugo.#LaIslaDeLasTentaciones2 pic.twitter.com/2SL2EeC3xe — Gonzz Monster (@GonzzMonster) January 28, 2021

Una montaña rusa

De momento, eso va a tener que esperar. Sandra tampoco puede evitar emocionarse escuchando a Hugo y les dio las “gracias por vuestra honestidad. Solo así se consiguen ver las cosas”. Eso sí, les aseguraba que “vais a vivir y sentir multitud de cosas. No es una noche fácil".

En la isla las cosas cambian de un día para otro y algo ha hecho Hugo que a su chica no le ha gustado un pelo porque en el avance del tercer programa hemos visto como en la primera hoguera de las chicas Lara aseguraba que “si te tengo que decir ahora que no quiero estar con Hugo, no quiero estar”.