Justin Timberlake, Tom Hanks y Javier Gutiérrez protagonizan los estrenos de la semana

Este fin de semana viene cargado de grandes estrenos tanto en cines como en plataformas, y además con grandes estrellas protagonistas. Tenemos a Javier Gutiérrez como estrella de Bajocero, el nuevo thriller de Lluís Quílez para Netflix; a Tom Hanks encabezando la nueva obra de Paul Greengrass, el western Noticias del gran mundo; hasta tenemos a Justin Timberlake protagonizando el drama social Palmer para Apple. Hay variedad.

Thriller protagonizado por Javier Gutiérrez, Karra Elejalde y Luis Callejo. La historia sigue a un policía (Gutiérrez) que debe trasladar a un grupo de presos peligrosos en un furgón blindado. En una noche helada, en plena montaña, el vehículo es atacado. Al principio todos piensan que puede ser un rescate de alguno de los presos, pero las intenciones del misterioso agresor son mucho más oscuras. Puedes leer nuestra crítica aquí y ver el tráiler en este enlace.

Noticias del gran mundo (Cines)

Película distribuida por Universal Pictures que aterrizará en Netflix en un par de semanas. Se trata de un western en clave de road movie dirigido por Paul Greengrass (El mito de Bourne) y protagonizado por Tom Hanks y la joven Helenza Zengel. Él es un veterano de guerra que se dedica a leer las noticias de los medios periódicos a las poblaciones analfabetas; ella, una niña alemana que fue raptada por los indios y a la que él encuentra en la escena de un inquietante crimen.

Palmer (Apple TV)

Protagonizada por Justin Timberlake en uno de sus papeles más ambiciosos, esta historia sigue a un ex-jugador de fútbol americano y ex-convicto que vuelve a casa tras pasar 12 años en prisión. Al llegar, por azares del destino, debe hacerse cargo de un niño huérfano claramente homosexual con el que se meten todos sus compañeros de clase. El criminal reformado y el pequeño establecerán una relación paterno-filial que los unirá para siempre.

Palabras en las paredes del baño (Amazon Prime Video)

Drama romántico que sigue la historia de un joven que padece brotes de esquizofrenia muy peculiares: no solo escucha voces, sino que ve a personas y escenas dignas de una película de ciencia-ficción. Tras un incidente en su instituto, cambia de clase y conoce a una chica de la que se enamora. ¿El problema? Él no quiere hablarle de su enfermedad mental para no asustarla. Aquí puedes ver el tráiler.

La excavación (Netflix)

Un sensible y equilibrado drama inspirado en la historia real de la terrateniente Edith Pretty y el arqueólogo Basil Brown, quienes descubrieron en 1938, justo antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, los restos de Sutton Hoo, un enorme barco funerario datado del siglo VII. Protagonizada por Carey Mulligan, Ralph Fiennes y Lily James. Puedes ver el tráiler oficial aquí.

Crash (Cines)

La distribuidora A Contracorriente ha traído de vuelta Crash a cines y formatos digitales remasterizada en 4K. Una de las obras maestras de David Cronenberg, una brutal explosión de erotismo, violencia y extraño voyeurismo inspirada en una novela de J. G. Ballard. Protagonizada por Deborah Kara Unger, James Spader, Elias Koteas, Rosanna Arquette y Holly Hunter. Puedes ver el espectacular nuevo tráiler en este enlace.

Llega una de las películas más esperadas del año pasado: Palm Springs, una comedia que se inspira en la esencia de Atrapado en el tiempo y que presenta a un hombre, Nyles, que ha quedado atrapado en un bucle espaciotemporal. Una y otra vez, él y su amiga Sarah vuelven al punto de partida después de acabar el día. Una pesadilla infinita que los obligará a salvar sus más que evidentes diferencias. Esta comedia, que ha cosechado algunas de las mejores críticas del año, está protagonizada por Andy Samberg de The Lonely Island, Cristin Milloti y el oscarizado J. K. Simmons.