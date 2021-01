El look de Marina García ahora, poco tiene que ver con el de ‘La isla de las tentaciones 3’

Algunas de las novias de La isla de las tentaciones 3 empiezan a tener más protagonismo que otras. Marina y Lola están ganando terreno debido a los flechazos que han sentido con dos de los solteros de sus villas. De hecho, la primera luz de la tentación que sonó en el programa fue a causa del intercambio de hielo de Marina con Jesús.

La joven sevillana de 21 años no tiene claro que pueda frenar sus deseos con Isaac, ‘el lobo’, que como ya hemos visto en el avance de la tercera gala, asegura a su conquista que en la fiesta de la que van a disfrutar “voy a ser ángel y demonio”. Los vídeos filtrados en los últimos días ya nos dan una idea de lo que va a pasar entre ellos.

Pero todavía queda mucho programa por ver y ya se sabe que una experiencia como esta está cargada de emociones contradictorias que hacen que cada día se viva con tanta intensidad que nunca se sabe cómo van a terminar.

Los concursantes del reality firman un contrato que les obliga a mantener el misterio sobre su actual estado sentimental hasta que termine el programa y, por eso, en sus redes sociales, no encontramos fotografías que puedan darnos pistas sobre cómo han terminado las parejas.

Su vida en redes

Eso no significa que no puedan seguir publicando otro tipo de imágenes y una de las que tiene bien servidos a sus más de 180.000 seguidores en Instagram es Marina. Desde que ha empezado a emitirse el programa, no ha dejado de compartir retratos suyos acompañados de frases para reflexionar.

𝘈𝘤𝘰𝘴𝘵𝘶𝘮𝘣𝘳𝘢𝘳𝘴𝘦, 𝘦𝘴 𝘰𝘵𝘳𝘢 𝘧𝘰𝘳𝘮𝘢 𝘥𝘦 𝘮𝘰𝘳𝘪𝘳.

𝖭𝖺𝖽𝗂𝖾 𝖽𝗂𝗃𝗈 𝗊𝗎𝖾 𝗅𝖺 𝗋𝖾𝖺𝗅𝗂𝖽𝖺𝖽 𝖿𝗎𝖾𝗋𝖺 𝖺𝖼𝗈𝗆𝗉𝖺𝗇̃𝖺𝖽𝖺 𝖽𝖾 𝗅𝖺 𝗉𝖾𝗋𝖿𝖾𝖼𝖼𝗂𝗈́𝗇 🖤

𝖫𝖺 𝗏𝗂𝖽𝖺 𝗌𝗈𝗇 𝗆𝗈𝗆𝖾𝗇𝗍𝗈𝗌 𝗒 𝖾𝗑𝗉𝖾𝗋𝗂𝖾𝗇𝖼𝗂𝖺𝗌, 𝖼𝖺𝖽𝖺 𝗎𝗇𝗈 𝖽𝖾𝖼𝗂𝖽𝖾 𝗅𝗂𝖻𝗋𝖾𝗆𝖾𝗇𝗍𝖾 𝖼𝗈𝗆𝗈 𝗏𝗂𝗏𝗂𝗋 𝗅𝖺 𝗌𝗎𝗒𝖺...

𝖭𝗎𝗇𝖼𝖺 𝗇𝖺𝖽𝖺 𝖾𝗌 𝗅𝗈 𝗊𝗎𝖾 𝗉𝖺𝗋𝖾𝖼𝖾... 🔥

En los últimos meses ha seguido publicando fotografías que nos han dejado claro que sabe expresarse a través de la sensualidad. Además, nos han permitido ir viendo sus cambios de look. Una vez dejó la isla optó por aclarar su melena que ahora luce más rubia. Pero, en los últimos días, además, ha cambiado el pelo largo por una media melena que le sienta de maravilla. Nada tiene ahora que ver con la que estamos viendo en la isla, por lo menos en lo que a físico se refiere que presenta un nuevo rostro con pómulos más prominentes y una nariz más afilada.

Una influencer muy familiar

Por cierto, que, el mismo día en el que se estrenaba el programa, ella compartía una imagen familiar que le servía para despedirse de una persona muy cercana. Desde luego, no era un buen momento para ella.

"Tiene que ser duro nacer con limitaciones, pegarte una vida sin poder moverte tanto como desearas, tener como apoyo fundamental a tu madre, que ella sea tus manos y tus pies, tu día a día y tu vida, depender de ella por completo y que por circunstancias de la vida se vaya mucho antes de la cuenta, dejando parte de ti en soledad, aun asi siempre has querido comerte el mundo, vivir, disfrutar, viajar, estar con tu familia, con tus hermanos y poder ser feliz, que al final, es de lo que trata la vida, de ser feliz, y tú te lo merececias más que nadie", empezaba escribiendo.

"Para mí siempre serás tú el significado de familia, quien permanecia y unia de alguna manera todo y a todos, el más cabezón y puñetero que existe, pero muy necesario en la vida de cada uno de nosotros, nos dejas a todos un vacio enorme que nunca se podra llenar. Ahora toca descansar campeón, al lado de la persona que más te quiere, mamá. Prométeme que siempre estarás conmigo ♥️”, terminaba su despedida.

A estas alturas si hay algo que no dudamos es la unión que existe entre Marina y su familia. De hecho, sus padres, están empezando a tomar mucho protagonismo en esta edición. Y Jesús, que todavía no sabemos si sigue siendo su pareja o no, también se despidió de esa misma persona el pasado 8 de enero.

Parece que al margen de lo que haya ocurrido en su relación, siguen manteniendo conexiones. Eso sí, el cambio estilístico de Jesús no es tan grande como el de ella.