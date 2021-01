Hace ya casi dos años que tenemos la canción de Valeria en nuestra playlist favorita. Esa canción de Dvicio nos llegó al corazón, convirtiéndose para el grupo español es una de las más especiales de su carrera. Este 29 de enero de 2021 revive gracias a una colaboración con Matisse, el grupo mejicano formado por Melissa, Román y Pablo con los que tuvieron un primer contacto durante cuarentena cantando versiones acústicas de sus temas.

Con ganas de hacerlo más oficial y llegar a más oidos, Dvicio lanza esta versión de Valeria como primer regalo del año. Después de haber lanzado Impulso, su álbum de 2020, que ofreció una banda sonora al año con colaboraciones como la de Taburete en 5 Sentidos, Sobrenatural con Farina o Capítulos en solitario.

Andrés, Martín, Nacho, Luis y Alberto hablan con LOS40 sobre los detalles de esta fusión grupal, de su intento de encajar en TikTok y las sensaciones del líder vocalista tras el vídeo viral de Filomena. Sigue leyendo.

DVICIO sobre la nueva versión de ‘Valeria’ con Matisse: “El toque femenino le aporta carácter”

J: Enhorabuena por esta nueva versión de Valeria, ¿cómo esperáis que reciban vuestros fans este lanzamiento?

Luis: ¡Contentos! Tenemos muchas ganas de sacar música nueva, además este Valeria que tantas alegrías nos ha dado, durante tantos años que lleva fuera y justo ahora meterles un añadido más que es Matisse que es un grupo súper talentoso de Méjico. Teníamos ganas de hacer más oficial un tema porque ya pudimos hacer a distancia en acústico durante la cuarentena, pero hacer algo ya más oficial con vídeo y con todo. Así que muy felices con la evolución de este gran tema con estas voces de Matisse.

J: Valeria ha sido un tema muy especial en vuestra carrera, ¿por qué decidisteis que queríais revivirlo después de casi dos años fuera?

Andrés: Nos habíamos quedado con la espina clavada de que pasaran más cosas con esta canción. La verdad es que nos pilló también con la salida de 5 Sentidos (con Taburete) porque a veces no hay lugar para dos canciones a la vez. Queríamos que llegase a más oídos, le mandamos la canción a Matisse y les encantó. Había ganas de grabar vídeo, subirlo a todas las plataformas... Y por otro lado la sensibilidad de que Matisse colaborase, sintieron que esa canción les podría quedar bonita a ellos también.

Nos juntamos con otra gente para escribir [Samantha (OT)] y eso es parte del proceso también

J: Fichasteis a Matisse para esta colaboración por un gusto musical, pero también personal... ¿Qué es lo que más destacaríais de ellos en esos aspectos?

Martín: Que son súper versátiles. Tienen una voz femenina que es súper dulce, después otra voz que engloba todo... Son tan versátiles que pensamos que podrían sumarle mucho. Además de que una voz femenina a Valeria iba muy de la mano.

J: Es como si fuese la versión femenina de la historia...

Alberto: Exacto. La canción al final va de esa Valeria, el toque femenino le aporta carácter y le da un refresh a esa canción que como decía Andrés parecía que le debíamos algo a este tema.

J: Esta unión también es un puente también con latinoamérica, ¿cómo sentís a vuestro fandom de allí?

Martín: Echamos de menos viajar a Méjico, hace ya año y medio que no vamos para allá y es una manera también de estar cerca de ellos.

Jimena: El videoclip original del tema fue muy conceptual, muy limpio y minimalista. ¿Habéis tratado de mantener esa esencia con Willy Rodríguez?

Nacho: Pues justo eso, el minimalismo desde otro punto de vista. Solo te puedo decir que está grabado con un móvil, no está grabado con una cámara profesional, pero si no te lo dijese no te darías cuenta. La verdad es que la calidad es increíble.

También era difícil el hecho de que como somos cinco nosotros y ellos tres, es muy difícil hacer que ocho personas salgan en un videoclip. Y con Willy como tú dices hemos conseguido que sea minimalista, que no esté muy atropellado...

Martín: A parte hay que contar además con la situación actual que tenemos, con la imposibilidad de viajar por lo que era todo un reto, pero yo creo que va a gustar porque es un formato distinto hasta ahora.

J: En cuanto a más proyectos musicales, hemos visto que estáis trabajando con Samantha, ¿nos podéis contar algo de esta colaboración? Sé que ella era una gran fan vuestra en OT...

Alberto: Nos juntamos con otra gente para escribir y eso es parte del proceso también, pero no siempre está relacionado con sacar algo juntos.

J: Os he visto ensayando alguna coreografía en Instagram, ¿cómo se está dando el reto?

Luis: Eso es Martín que nos apunta a clases de baile y vamos obligados (dice entre risas).

Alberto: Cada vez que íbamos le daban un mes gratis a él...

J: Andrés, te quería preguntar por la canción de Filomena que grabaste y fue todo un éxito en redes. ¿Qué feedback recibiste ese día? ¿Cuáles fueron tus sensaciones?

Andrés: Me sorprendió mucho verlo en televisión la verdad, pero hemos aprendido ya que las redes a día de hoy llegan a cualquier sitio. Estaba tocando el piano, tengo una ventana justo en frente y empecé con la broma de ‘cómo nieva en Madrid’. Pensé, voy a hacerlo en la terraza así que me metí con unas botas y me gusta porque se ha quedado como un recuerdo de esta época tan loca, lleno de momentos históricos. Me gustó ponerle música a ese momento, que le haya gustado y compartido, fue algo bastante natural y casero.

J: Además de Instagram he visto que subís de vez en cuando TikToks y conseguís algún viral, ¿os gusta la app?

Martín: Es por sentirnos jóvenes (ríe).

Nacho: Intentamos subir cosas, pero la verdad es que es una red social bastante nueva para nosotros y no terminamos de entender lo que se llega a viralizar y lo que no. Nos hemos apuntado a clases de baile por entrar más en TikTok, pero poco más (bromea).

J: Tenéis algún vídeo viral y todo...

Andrés: ¡Los vídeos más chorras son los que mejor funcionan!

Martín: Tenemos uno cantando Soy de Volar que grabamos en un minuto que se viralizó... Si tú tienes las claves dínoslas.

J: Terminasteis el 2020 con 13 millones de oyentes, ¿con qué expectativas habéis entrado al 2021?

Nacho: Siempre los números abruman un poco así que la expectativa más bonita es volver a los escenarios y poder tocarle a la gente Impulso que es un disco que lamentablemente no ha podido ver los escenarios. No olvidar que pertenecemos a los escenarios y que el contacto con la gente es realmente lo que nos hace felices, es de lo que vivimos también.

Son momentos difíciles para los músicos así que hay que resistir, que se haga música segura, pero que no nos quedemos a un lado. Ese sería el objetivo de 2021, también seguir creciendo en números sin tampoco volvernos locos, pero tener más música en la calle que es en lo que vamos a trabajar este año.