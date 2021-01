Nika vuelve con una nueva versión de ‘Ser Yo’ y relata su experiencia en la industria musical

Qué difícil es ser uno mismo cuando hay tantos condicionantes alrededor, tantas expectativas o números que cumplir. Es una de las reflexiones que podemos extraer de Ser Yo, uno de los grandes éxitos de Nika, que ahora versiona junto a su banda Münik. Pero no es la única.

La artista, a quien seguro conoceréis por Operación Triunfo 2 (la edición de 2002), acaba de presentar esta nueva versión que cobra más sentido que nunca en 2021. Ser Yo es una canción liberadora, un tema que nos recuerda a esos grandes clásicos de los ochenta que no podíamos dejar de bailar pese a tener una letra punzante.

"Sé que tengo mucho que decir", arranca Nika cantando esta canción como una declaración de intenciones. Y parece que su letra alberga la misma fuerza que tenía entonces. "Quisiera defender mi libertad, diciendo la verdad sin esconderme", es otro de los versos que le escuchamos en la voz de Mónica en esta canción revisitada.

Nika, en una imagen reciente. / Javier Tomás Biosca

Ser yo es un tema que ya ha cumplido 18 años, pero que ahora adquiere una nueva vida gracias a esta versión, que vuelve a poner de manifiesto esa vulnerabilidad a la que todos estamos expuestos.

El nuevo vídeo de Ser Yo

El nuevo vídeo de Ser Yo también homenaje al videoclip que en su día tuvo esta canción. De nuevo, está protagonizado por una Nika denuda, pero que va cambiando de look con diversos maquillajes y pelucas, como si cada uno fuera un álter ego o esas distintas etapas por las que ha pasado en su vida. De hecho, hacia el final del clip, aparece su pequeña Stella Rose. El clip ha estado realizado por Jordi Roselló, baterista de Münik y pareja de Nika, que también tiene un cameo al principio del clip junto a Aleix Vilardebó (guitarrista de la banda).

Esta semana, Nika también publicaba Amused, que aunque no cuenta con videoclip, ya puede escucharse en todas las plataformas.

Nika hace balance, casi veinte años después

Con motivo de la edición de esta nueva versión de Ser Yo, la artista concedió una entrevista a Gtresnews, que ha sido publicada por HOLA!, en la que relata su experiencia en la industria de la música. "El mundo de la industria musical es muy cruel", comienza diciendo en esta charla.

"Cuando con 20 años lo tienes todo te crees que las discográficas te van a apoyar siempre, que los medios te van a apoyar siempre", ha dicho Nika y continuaba: "Eres un número y si no alcanzas el número que ellos esperan, pues te buscas la vida. Y así es la música".

La historia de Nika no es distinta de la de muchos artistas, que encuentran en la música su refugio, pero no en el engranaje, es decir, en cómo funciona la propia industria musical. "Estos últimos años con el grupo he sufrido demasiado. Las he vivido de todos los colores. Hasta que dije: "Se acabó". La música me tiene que hacer feliz y me está destruyendo".

Ahora, aunque no ha dejado de lado la música, Nika ha reenfocado su carrera profesional y ha encontrado en el Yoga otra de sus grandes pasiones. Durante años se formó y ahora es profesora de esta disciplina física y mental. En esta entrevista, habla también de sus ganas de ser madre y de cómo iba posponiendo esa decisión una y otra vez.

"Volveremos a los escenarios seguro, porque es nuestra vida", ha expresado Nika, que también ha compartido el buen recuerdo que tiene de su paso por Operación Triunfo, y sobre todo de sus compañeros, con los que aún mantiene "un vínculo muy especial".