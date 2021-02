María Patiño y el padre de Marina García (‘La isla de las tentaciones 3’) han tenido una cita

Si hay una concursante que se está llevando el protagonismo en los primeros programas de La isla de las tentaciones 3, esa es Marina García. Parece que la joven está poniendo realmente a prueba su relación intentando lidiar con su gran tentación: Isaac, ‘el lobo’.

Pero no sólo ella está llenando titulares en los últimos días, también sus padres. José Luis ya le ha tirado los tejos a María Patiño y ya se sabe que eso da minutos en la televisión. Todo empezó en Socialité cuando le preguntaron por la presentadora.

“Estoy encantado, María me gusta muchísimo. Me gusta su manera de ser, estoy dispuesto a darle lo que ella me pida. He coincidido con ella un par de veces en Sevilla, aunque ninguna de esas veces hemos hablado. Fue en un bar de copas, o una terraza, hace tiempo ya. Cuando la vi dije: 'Mira, María Patiño', me llamó la atención, es muy guapa", confesaba el padre de Marina.

Declaración de intenciones

Y sus palabras iban subiendo de tono a medida que hablaba de ella. "A lo mejor a María Patiño le interesa saber cómo la tengo yo. Jajajaja. La tengo normal, un tamaño estándar. Pero da juego”, aseguraba.

Y no contento con eso, decidía lanzarme un mensaje más directo: “María, tengo muchas ganas de conocerte, para lo que quieras aquí estoy. Me pareces una mujer muy guapa, con mucho coraje y a mí me gustan las mujeres así”.

Ella, que no podía disimular la sonrisa que a una le sale cuando la están halagando, acabó dándole calabazas. “Un halago es un halago, pero hay un problema y es que soy una mujer profundamente enamorada”, sentenciaba.

Cita de dos

Pero ahí no termina la cosa. Parece que hay ganas de ver a María Patiño enfrentarse a su propia tentación y de ahí que Jorge Javier Vázquez le prepara una cita con José Luis en Sábado Deluxe.

Sentados en los ‘putitronos’ como los definió el presentador, Patiño investigó y averiguó que José Luis había tenido a Marina con 19 años por lo que ahora tiene 42. Además, descubrió que es un empresario relacionado con los certificados de motores de coches.

En un encuentro de lo más surrealista, María Patiño acabó explicando cómo son las relaciones entre las chinchillas. “Cuando quieren hacer algo, hacen un ruido concreto. el macho, que es el que va buscando a la hembra, se tiene que colocar encima y hace un ruido (que ella imita), la hembra se coloca y el macho sube”, explicó ante la cara de circunstancias de su cita.

Finalmente, ella se marchó y dejó al padre de Marina solo y eso que se había afeitado y puesto muy elegante. ¿Logrará que María acabe cayendo en la tentación?