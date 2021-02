Nerea Rodríguez enseña la casa a la que se ha maduda con su novio

Nerea Rodríguez es una de las personas que encontró el amor durante el 2020. El coronavirus, que no entiende de relaciones, no impidió que la ex triunfita empezase una relación ilusionada de la mano del DJ Hektor Mass.

La catalana empezó a publicar imágenes junto a su pareja el pasado verano. Ambos coincidieron en las islas Baleares, disfrutaron del sol y la playa del Mediterráneo. Además, en octubre se fueron de escapada a París, afianzando su relación. Esta vez sí que subieron imágenes juntos frente a la Torre Eiffel.

Ahora, la pareja ha empezado una nueva aventura: la de vivir juntos. Nerea y Hektor han dado un paso más en su relación y han decidido convivir juntos. De hecho, han sido ellos mismos quien han compartido la noticia en sus redes sociales.

La actriz de La llamada ha compartido una foto en su cuenta de Instagram, donde suma más de 280 mil seguidores y seguidoras, de lo bonito que se está quedando su nuevo hogar. En la foto vemos a la joven pareja posando encima de una preciosa mesa de madera.

“Ya queda menos para que nuestra casa parezca una casa de verdad”, ha escrito la cantante junto a la imagen.

Por lo que podemos ver en la foto, la pareja ha apostado por la sencillez en la decoración, dejando las paredes blancas y centrando la decoración en los muebles. Además, la habitación que podemos ver tiene unas escaleras que van a una estancia superior. Vamos, que no tiene mala pinta la casa.

Los comentarios de sus amigos y amigas

Han sido muchos los que no han podido evitar comentar en el post. Algunos halagando lo guapos que aparecen; otros, preguntándole sobre los muebles:

Mario Jefferson: “Qué guapa estás mamona”

Ricky Merino: “Pero y esas sillas??!!”

Marina Jade: 😍😍😍😍😍😍

El Monaguillo: “Mi pareja favorita!!!”

Lucía Gil: “Jodeeeeeeerrrrr”

Jesús Gemeliers: “¡Qué bonita!”

Angy: “Oleeeeeee”