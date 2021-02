Entrevista a Natti Natasha: “Casi todas las canciones del nuevo disco tienen colaboraciones”

La superestrella latina Natti Natasha es la invitada de honor de esta semana en LOS40 Global Show. La artista estuvo en conexión con Tony Aguilar para hablar de su más reciente lanzamiento: Antes que salga el sol y darnos todos los detalles de su nuevo disco que llegará, si todo va bien, "antes de verano".

Durante su entrevista en LOS40 Global Show, Natasha contó que se encontraba en Puerto Rico, grabando nuevas canciones y mostrándose muy agradecida la gran acogida que está teniendo su nuevo tema. "Todo el mundo se está acostumbrando a esta nueva normalidad, y qué mejor que brindarles música para que puedan disfrutar y salirse un poco de la monotonía", ha expresado la cantante a Tony Aguilar.

Me encanta jugar con la música, me encanta jugar con colores diferentes, y eso es lo que viene también en este nuevo álbum

Natti Natasha, alma de colaboraciones

Natti Natasha es una artista que se sube a muy diversas colaboraciones por una razón muy clara: "A mí me encanta jugar con la música, me encanta jugar con colores diferentes, y eso es lo que viene también en este nuevo álbum. Siempre trato de retarme a mí misma", explica en LOS40 Global Show. En este sentido, la cantante ha recordado su participación en Ayer me llamó mi ex junto a Khea y Prince Royce, una canción con base de trap y bachata en la que cuenta que para ella fue increíble: "me explotó la cabeza".

En el tema con Khea y Prince Royce me explotó la cabeza

La artista recuerda también lo que supuso para ella grabar con Romeo Santos (Aventura) uno de los grandes iconos de la bachata en República Dominicana e ídolo de juventud de Natti. "El día que me enteré de que iba a grabar con Romeo me puse a llorar como una niña".

El nuevo álbum de Natti Natasha

Antes que salga el sol junto a Prince Royce adelanta el nuevo álbum de la artista. "Me refugié en el estudio, nos pusimos a crear y sentí que esa canción era la perfecta (...) es la que me describe. Siento que es fresca, que es una manera de empezar el año con el oído nuevo", cuenta sobre este tema que es ya todo un éxito.

Sobre su próximo trabajo, Natti cuenta que "el álbum tiene de absolutamente todo. Todas las colaboraciones que he hecho han sido para mí las perfectas". También revela a LOS40 que "a diferencia de Illuminati, mi primer disco, casi todas las canciones de este álbum tienen colaboraciones. Porque quería dar diferentes fusiones. Me gustan los sonidos diferentes, diferentes géneros (...) y hay muchas sorpresas".

En esta entrevista Natti revela que espera que podamos escuchar su nuevo disco, "antes de verano".

Un "sueño" junto a Prince Royce

Sobre su colaboración con Prince Royce, Natti ha contado una anécdota muy personal: "Que Royce me haya dado la oportunidad y me haya dado el sí, para mí fue sueño hecho realidad", comenzaba diciendo.

Prince Royce fue un aliento de fé para todos los jóvenes que estaban ahí afuera y yo fui una de esas chicas

"Yo a Royce lo admiro muchísimo. Tuve la oportunidad de conocerlo en un apartamento del Bronx en Nueva York. Yo había llegado de República Dominicana, iba de estudio en estudio, probando, no la suerte, porque la suerte viene con el trabajo, pero conocí a este chico en este apartamento en el que él estaba. Un mes después, lo escuché en la radio con su primer sencillo que fue un boom, y para mí en ese momento él se volvió una inspiración porque yo dije: "él estaba en el mismo apartamento que ese chico, con el mismo estudio". En ese momento no había tantas redes sociales y él tuvo la oportunidad. Él fue un aliento de fe para todos los jóvenes que estaban ahí afuera y yo fui una de esas chicas, así que colaborar con él en el primer sencillo de este año fue lo mejor que me ha pasado".

Natti Natasha, nominada a los premios Lo Nuestro, ha dicho a Tony Aguilar que para ella estas candidaturas son "una bendición" y continúa: "En 2020 fue un reto poder sacar música y que fuese del gusto del público".

A Natti Natasha no se le resiste prácticamente ningún género. Pasa del reggaetón al pop urbano o al pop latino con la misma facilidad con la que encabeza las listas de éxitos. La cantante de República Dominicana muestra con cada una de sus canciones la combinación perfecta de voz, baile y sensualidad.