El secreto de Pablo López sobre OT que había mantenido oculto hasta ahora

Pablo López siempre se muestra muy cercano tanto en las entrevistas promocionales como en cualquier otra aparición televisiva. Tanto es así que en la última que protagonizó en Canal Sur desveló uno de los secretos mejor guardados de su carrera musical y que había mantenido oculto hasta ahora.

Han pasado casi 13 años desde que el malagueño participara en el talent-show donde tuvo más de un enfrentamiento con los jurados (con Risto Mejide, en particular, vaya). Pero eso es vox populi. Lo curioso de su participación en aquel Operación Triunfo de 2008 es que él no hizo todas las pruebas necesarias para ser admitido.

"Eramos 1700 personas en el casting y le dije a mi compañera Laura que nos fuésemos porque había mucha gente y hacía frío. En ese momento, salieron Risto Mejide y Ángel Llácer para pedir a la gente de la cola que les cantasen (…) Cuando me estaba yendo al coche, Llàcer me vio, giró la cabeza dos veces y se fue. Instantes después, cuando ya estaba metiendo la llave, vino una chica de producción y me metió para dentro. Entré sin hacer la primera prueba del casting" explicó Pablo López en su visita al programa de Bertín Osborne en Canal Sur.

Pero, ¿cuál fue la razón para que el jurado decidiera admitir a Pablo López a la siguiente fase sin haberle hecho un casting como al resto de los candidatos? Según el músico, Llacer le reconoció tras oirle tocar en un hotel en el que se hospedó un año antes y en el que el solista trabajaba y tocaba el piano: "El entró y me pidió si podía tocar un poco más. Le dije súper borde que no porque ya había acabado. Mi madre me dijo que qué me costaba ponerme a tocar un poco, que me lo había pedido con todas sus buenas ganas. Al final, me dio cosa y volví al piano. Le pregunté qué quería tocar y me respondió que cualquier cosa. Le canté una de Serrat e incluso una canción en catalán" confesó el artista.

Pablo quedó segundo en OT 2008 con interpretaciones marcadas por su gran personalidad sobre el escenario. Tras su paso por OT volvió a su trabajo de pianista y a su banda, Niño raro, que se disolvió poco después. Pero, sobre todo, se centró en componer.

El malagueño siempre se ha mostrado muy agradecido al formato televisivo, sobre todo a algunxs de sus profesorxs. La gran duda es, ¿qué habría pasado si aquel día Ángel Llacer no le hubiera colado? Historias de la música...