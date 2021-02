Samantha Vallejo-Nágera pide perdón por el comentario homófobo que hizo con su hijo

Este domingo, 31 de enero, Samantha Vallejo-Nágera se convertía en tendencia en redes sociales debido a unas palabras que le decía a su hijo Roscón que fueron tachadas de homófobas. La empresaria de catering, famosa por ser una de las juezas de MasterChef España, le decía a su hijo de 13 años que tenía que bailar con chicas y no con chicos.

Ahora, un día después, la cocinera ha querido zanjar el asunto y aclarar lo ocurrido, pidiendo perdón a todas aquellas personas que se hayan podido sentir dañadas por sus palabras. Y es que, tal y como explica, no fue en ningún momento su intención.

Samantha ha acudido a Instagram, donde suma más de 700 mil seguidores y seguidoras, para disculparse. Lo ha hecho con un vídeo donde aparece en primer plano con un suéter blanco explicando lo ocurrido y con la palabra “Disculpas” escrita en el post.

“Lo primero de todo, quiero pedir disculpas porque no ha sido para nada mi intención herir u ofender a algunas personas. Me he expresado mal”, ha empezado explicando el rostro televisivo.

“Roscón es un niño genial y os agradezco un montón a los que nos seguís y lo queréis, para mí es un orgullo ser su madre y dejarle ser cómo es. Que se disfrace de lo que quiera y juegue con lo que quiera jugar”, ha continuado diciendo Samantha sobre la educación que recibe el pequeño.

Para terminar, Samantha ha querido mandar un mensaje conciliador a todas aquellas personas que se hayan podido sentir ofendidas: “Espero que podamos seguir disfrutando todos de Roscón, siendo todos felices sin herir a nadie que así es como le quiero educar. Lo siento muchísimo. Gracias”.

Esta disculpa ha sido muy aplaudida en redes sociales. Y es que errar es humano y, por supuesto, pedir perdón a tiempo siempre es un acierto. Ahora, tal y como diría El Kanka, baila como tú quieras bailar.