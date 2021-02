Sale a la luz la supuesta relación de Marina García (‘La isla de las tentaciones 3’) con un ‘Gran Hermano Vip’

Marina García se ha convertido en el personaje televisivo del momento gracias a La isla de las tentaciones 3. Si en la primera edición fue Fani Carbajal y en la segunda, Melyssa Pinto, en esta tercera ella se lleva la palma en eso de despertar interés.

Todo a causa del tonteo que se trae con Isaac, ‘el lobo’, desde el primer día que llegó al programa y conoció a los solteros. Jesús, su chico hasta el momento, parece que va a ser uno de los grandes sufridores de esta nueva entrega del programa de las infidelidades.

Todo lo que gira en torna a esta sevillana de 21 años interesa. Si sus padres ya han saltado a la fama, dándose a conocer y llenando minutos de televisión, ahora les toca el turno a sus posibles ex.

Portada de revista

Esta semana, la revista Qué me dices ha sacado en la portada una foto de la concursante con un ex Gran Hermano VIP apuntando a que habían tenido un rollo antes de entrar al reality. Y la verdad, o se trata de una infidelidad o cuesta encontrar el momento teniendo en cuenta la edad de Marina y los años que lleva con Jesús.

El caso es que en las fotos podemos ver a Marina en un local de copas con Alejandro Nieto que, para el que no lo recuerde, diremos que fue Míster España 2015 y que ese título, le sirvió, entre otras cosas, para entrar como VIP en la casa de Guadalix.

Fue en la cuarta edición, aquella en la que ganó el concurso Laura Matamoros y él se quedó a las puertas. Nunca sabremos si podría haber ganado porque abandonó el concurso para estar con su hijo que sufría una enfermedad.

Desaparecido

Poco más se supuso de él, salvo que, a principios del año pasado, había dejado El Puerto de Santa María y se había trasladado a Canarias para trabajar en una óptica. En marzo colgó un vídeo en el que podíamos verle llorando reclamando que le dieran noticias sobre su hijo con el que había perdido todo tipo de contacto.

"Estoy desesperado. No sé de mi hijo. Tengo que verlo por fotos. Una foto que me hizo mi novia, y lo tengo que ver ahí. No lo escucho, no lo oigo... Me han dado días libres para poder ir. He llamado a mi abogado. Mi abogado se ha puesto en contacto con la de ella... Y no. Que estaba de viaje. No contactaba con la madre de mi hijo... Pero ¿qué está pasando? Yo tengo mis derechos. Yo soy su padre. O sea, me están quitando que yo sea su padre. ¡Que yo no me niego!", decía, entre otras cosas.

No sé sabe en qué quedó la cosa y, de hecho, estuvo bastante desaparecido en redes el año pasado. Aunque lleva una semana en la que ha vuelto a recuperar el ritmo de publicaciones. ¿Tendrá algo que decir sobre esta supuesta relación con Marina?