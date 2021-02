Susanna Griso desvela las medidas de seguridad que tienen que seguir los invitados de ‘El Hormiguero’

Este martes, 2 de febrero, Susanna Griso visitará El Hormiguero como invitada. La presentadora de Espejo Público acudirá al famoso programa de Antena 3 para hablar sobre actualidad, el periodismo en tiempos del covid y del trabajo que hace todos los días.

Antes de participar en el programa de las hormigas, Susanna ha contado en Espejo Público cómo es el protocolo de seguridad que tienen que seguir los invitados e invitadas para acudir al plató del programa de Pablo Motos.

Susanna cuenta que los productores de El Hormiguero envían un sanitario a casa de los invitados para realizarles una prueba de detección. De este modo, una vez que se conoce el resultado, y siempre sea negativo, el invitado podrá confirmar su asistencia.

Una vez que llega al programa, Susanna ha explicado que se siguen todas las medidas para garantizar la seguridad: la mascarilla y la distancia de seguridad son primordiales en los espacios de Antena 3.

Pablo Motos no presentará El Hormiguero una noche más

Este lunes, 1 de febrero, Nuria Roca se ponía al frente de El Hormiguero. Por primera vez en la historia del programa, Pablo Motos no conducía el espacio. ¿La razón? Estaba a la espera de conocer sus resultados de una PCR.

Ahora, el presentador ha comunicado a través de un vídeo que este martes tampoco podrá conducir el programa. “Al final parece que no voy a poder hacer el programa esta noche tampoco”, ha empezado diciendo Motos.

También ha explicado cómo ha sido el proceso de las pruebas a las que se ha sometido las últimas horas: “Tengo un PCR negativo, tengo un test de antígenos negativo, pero por precaución los expertos me han dicho que me hiciese un PCR de cadena larga porque tienen más sensibilidad y en ese he salido positivo”.

🗞 Últimas noticias: Pablo Motos no estará esta noche en el programa. Se encuentra bien y tendremos que esperar a mañana para conocer los resultados finales. pic.twitter.com/Ewg9eMTazD — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 2, 2021

Además, el presentador ha explicado que esta confusión se debe a que tiene una carga viral tan baja “que algunos PCR se pueden interpretar como positivos y otros como negativos”. Motos ha continuado explicando que mañana se hará una cuarta prueba para saber su tiene carga o no.

De momento, Nuria Roca cogerá las riendas del programa para sustituir a su amigo y compañero Pablo Motos.