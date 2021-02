Nuria Roca sustituye a Pablo Motos en ‘El Hormiguero’ y todo el mundo llega a la misma conclusión

Este lunes se produjo un hecho insólito en la televisión: Pablo Motos no pudo presentar El Hormiguero por primera vez en la historia del programa de Antena 3. ¿El motivo? Estuvo en contacto con un positivo por coronavirus y le toca cumplir con la cuarentena que marca el protocolo.

La noticia causó mucho revuelo, sobre todo porque fue Nuria Roca, colaboradora habitual del espacio, la persona elegida para sustituir a Motos al frente del buque insignia de la cadena. ¿Y qué pasó? Que la gente quedó maravillada.

Las redes sociales se convirtieron en un hervidero en cuanto Nuria Roca irrumpió en plató y anunció que iba a ser ella la maestra de ceremonias de la noche. Todo el mundo se quedó en shock porque, como decía, nunca antes había pasado algo así. Sin embargo, los comentarios pasaron pronto de la sorpresa al elogio. Y es que la también actriz causó sensación.

Su nombre no tardó en colarse en el ranking de tendencias de Twitter y no hubo muchas críticas, más bien todo lo contrario. Nuria Roca se ganó el favor del público, que aplaudió su buen hacer en El Hormiguero. Algunos, incluso, dijeron algo que no le hará mucha gracia a Pablo Motos:

Nuria Roca está sublime en #MalumaEH.



Aporta frescura, novedad, dinamismo y gracia al programa, cosas que #EH había perdido con el arcaico Pablo Motos. — M 📺 (@casasola_89) February 1, 2021

Me está gustando bastante Nuria Roca en #MalumaEH! Se nota las tablas que tiene, las ganas, su seguridad... acierto total por parte del programa al confiar en ella en ausencia de Pablo Motos. — Berto Molina (@BertoMolina) February 1, 2021

¿POR QUÉ NURIA ROCA NO ESTÁ PRESENTANDO NINGÚN PROGRAMA? Yo hay cosas que no entiendo... pic.twitter.com/Lu97lt00sv — Borja Terán (@borjateran) February 1, 2021

No es por nada, pero El Hormiguero presentado por Nuria Roca es mucho mejor que por Pablo Motos 🤷🏻‍♀️ — Lore🤞🏼 (@LorenaLozanoGom) February 1, 2021

Pues me gusta más Nuria Roca que Pablo Motos en el Hormiguero... #MalumaEH — Trico_Triz (@shul_ido) February 1, 2021

Ojalá Nuria Roca quedándose con el programa y que Pablo Motos no vuelva nunca más. — frankie 🏳️‍🌈🎀 (@maitino93) February 1, 2021

Nuria Roca arrasa en 'El Hormiguero'

El debut de Nuria Roca como presentadora de El Hormiguero fue todo un éxito, y no solo por todos los mensajes positivos que recibió en la red social del pájaro azul. En audiencias, que es lo que al final realmente le importa a Antena 3, el programa arrasó después de registrar un 16,4% de share, reuniendo frente a la pantalla a casi 3 millones de espectadores (2.928.000).

En el programa de este lunes, Nuria Roca contó con la visita de Maluma, que se conectó virtualmente desde Miami para presentar su nuevo álbum: 7 días en Jamaica. Y ojo, porque el resto de la semana viene cargadita. Estas son las invitadas que pasarán por El Hormiguero los próximos días: Susanna Griso (martes), Carmen Maura (Miércoles) y Carmina Barrios (Jueves).