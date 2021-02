Dafne Fernández o Elena Furiase no dan crédito a lo que es capaz de hacer el hijo de Sara Sálamo

Sara Sálamo es actriz, pero se ha convertido también en toda una mamá influencer que tiene a muchos enganchados con la evolución de sus pequeños. Y es que la manera tan natural que tiene de compartir todos los aspectos de la maternidad han convencido a muchos.

A principios de año, la actriz y su chico, Isco Alarcón, daban la adelantada bienvenida a su hijo Piero, el pequeño venía a convertir en hermano mayor a Theo, el primogénito de la pareja que tiene ya un año y medio. Y parece que su evolución va viento en popa. De hecho, algunos le consideran un genio tras ver el vídeo que ha compartido su madre.

“¡Juro que no le he ayudado 😳😳! #TheoPicasso #18meses”, escribía Sara junto a unas imágenes en la que podemos ver la manita de su hijo pintando un coche. La verdad es que los trazos son muy correctos para un pequeño de esa edad. Incluso cómo coge el bolígrafo, no es normal para un niño que todavía no ha ido al cole.

Futuro prometedor

“Él es muy inteligente como su mama y su papa😍💙”, comentaba un orgulloso papá. Eso es lo que han resaltado muchos amigos y compañeros de profesión que no daban crédito a lo que estaban viendo. Está claro que el pequeño Theo apunta maneras como artista plástico.

Dafne Fernández: Este niño es un prodigio, te lo digo en serio 😍😍😍 🙌🙌🙌 estoy alucinando

Elena Furiase: Eso no es normal!!!! Tiene talento innato! Pa que luego digan que el talento se adquiere

Bibiana Fernández: Que fuerte 😍😍😍👏🏻❤️

Roberto Leal: 😍😍😍 Me encanta!!!!

Carolina Bang: Ostras, es flipante! 😳😍

Cristina Alarcón: Es muy fuerte !!! Estoy flipando❤️ Nos sale 🎨 o piloto

Pastora Soler. Qué fuerte!!!!! 👏 👏 👏

Las primeras veces

Está claro que la actriz está disfrutando del continuo aprendizaje de su hijo. Ya lo decía cuando la gran nevada: “Me revienta el corazón con cada una de tus primeras veces”. En aquel momento cómo su hijo mayor alucinaba con la nieve.

Todavía le quedan muchas experiencias que compartir en familia y, desde luego, puede estar orgullosa de su pequeño. Seguro que no era la primera vez que pintaba, visto el resultado.