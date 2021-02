Shakira sopla 44 velas y sus fans esperan de regalo noticias de un nuevo disco

Shakira ha celebrado este 2 de febrero su 44º cumpleaños junto a su inseparable pareja, Gerard Piqué, quien también cumplía años (34, en su caso), y sus dos retoños. La solista está en uno de sus momentos más felices y estables mientras sus seguidores esperan como regalo a este día tan especial alguna noticia de un nuevo álbum de estudio.

Porque si el 4 se ha adueñado de la edad de la colombiana, también 4 son los años de silencio discográfico que vamos a sumar en este 2021 si no publica nuevo disco. Desde que en 2017 lanzara El Dorado, han sido muchas las colaboraciones y canciones en las que hemos podido escucharla, la más reciente junto a Black Eyed Peas, pero ni rastro de un nuevo proyecto musical.

Pero ojo porque no estamos diciendo que no exista sino que de momento no hay ninguna información ni pista al respecto. La mayoría de artistas de todo el mundo han aprovechado el confinamiento y la imposibilidad de ofrecer conciertos para escribir, componer, grabar e incluso lanzar trabajos nacidos en plena pandemia. Si Shakira lo ha hecho, al menos no ha querido compartirlo con su público.

Lo último que hemos sabido a nivel musical de la intérprete de Barranquilla es la venta del catálogo de su carrera a un fondo de inversión por una cifra millonaria cuya cantidad exacta tampoco ha sido desvelada.

En mayo se cumplirán cuatro años de la publicación de El Dorado, ese álbum que para los desmemoriados incluía pelotazos mundiales como La bicicleta o Chantaje junto a Carlos Vives y Maluma, respectivamente. Los 44 meses que llevamos sin disco nuevo de la colombiana se acercan peligrosamente a los 47 de silencio discográfico que hubo entre Oral Fixation Vol 2 y Loba / She Wolf.

Mientras Shakira soplaba las velas de su 44º cumpleaños y Piqué 10 menos, millones de sus seguidorxs en todo el mundo deseaban como regalo un nuevo álbum de estudio de la solista. Ojalá que 2021 se porte bien.