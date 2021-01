Shakira deja una gran incógnita tras vender los derechos de sus canciones

Shakira se ha unido a la lista, cada vez más larga, de artistas que han vendido los derechos de sus canciones a un fondo de inversión. La solista colombiana ha alcanzado un acuerdo millonario con un fondo de inversión que, sin embargo, deja una gran incógnita.

El comunicado de Hipgnosis Songs Fund, un fondo de inversión con sede en Londres, comunicaba oficialmente ayer que había adquirido los derechos y gestión de 145 canciones de la cantante de Barranquilla. Los términos exactos de la compraventa no han sido desvelados dejando grandes incógnitas por resolver como la cantidad que Shakira habría recibido como contraprestación económica.

"Ser compositora es un logro que considero igual y tal vez incluso mayor que ser cantante y artista. A los 8 años, mucho antes de cantar, escribí para darle sentido al mundo. Cada canción es un reflejo de la persona que era en el momento en que la escribí, pero una vez que una canción sale al mundo, no solo me pertenece a mí, sino también a quienes la aprecian. Me siento honrada de que escribir canciones me hayan dado el privilegio de comunicarme con los demás, de ser parte de algo más grande que yo. Sé que Hipgnosis será un gran hogar para mi catálogo, y estoy muy feliz de asociarme con esta compañía dirigida por Merck, que realmente valora a los artistas y sus creaciones y es un aliado para los compositores de canciones de todo el mundo que se preocupan profundamente por la vida continua de sus canciones", ha señalado la artista.

Ni Shakira ni el fondo de inversión han precisado tampoco el listado de canciones que ya no pertenecen a la colombiana pero sí han indicado que durante los próximos 5 años la gestión de los derechos corresponderá a la compañía discográfica actual de la colombiana: Sony Music.

Como decía, Shakira no es la primera artista, ni será la última, cuyo catálogo cambia de manos. En la mayoría de ocasiones se trata de un proceso voluntario como fue el de Bob Dylan, Neil Young o el de la propia solista de Barranquilla. En otros casos, como el de Taylor Swift, la venta de los másters originales contraria a la preferencia del artista genera una disputa que provoca decenas y decenas de titulares.