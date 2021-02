Miguel Ángel Silvestre habla sobre su participación en ‘La casa de papel’: “Es una pasada”

Miguel Ángel Silvestre no ha parado de trabajar. El pasado 2020, el actor no paró de rodar a pesar de la pandemia. De este modo, además de verle en 30 Monedas, en los próximos meses lo vamos a ver en dos de las producciones españolas más esperadas de Netflix de cara a esta temporada: Sky Rojo y la quinta temporada de La casa de papel.

Sky Rojo llegará al grande de streaming el próximo 19 de marzo. En la ficción, creada por Alex Pina y Esther Martínez Lobato (los mismas mentes que están detrás de La Casa de Papel), Silvestre se pondrá bajo la piel de Moises, un proxeneta que irá detrás de tres chicas que se escapan de su club.

Para dar nuevos detalles sobre este personaje, el actor se ha conectado a un directo de Instagram para hablar con sus más de tres millones de seguidores y seguidoras. Desde un taxi, el artista ha hablado sobre lo bien que se lo ha pasado rodando esta serie:

“Yo estoy muy ilusionado con esta serie. Me gusta mucho y me sorprendía con los guiones. La estética es muy valiente y por eso me genera tanta curiosidad saber qué opinará la gente cuando la vea. Es muy divertida de ver. Al final es la historia de tres mujeres que se convierten en tres heroínas muy punkis”

El actor ha continuado explicando parte del argumento de la nueva serie y ha desvelado que él solo ha podido ver el primer capítulo: “Es carne de cañón de lo que a mí me gusta ver. Me quedé muy sorprendido”.

Además, Silvestre ha dedicado unas bonitas palabras a Alex Pina, el creador de la serie: “Lo admiro mucho por haber creado La Casa de Papel e idear esos giros. Tanto él como Esther han creado algo con un ADN muy peculiar y creo que no hay nada igual”.

Sobre La Casa de Papel

Miguel Ángel Silvestre también ha hablado un poco sobre su participación en la quinta temporada de La Casa de Papel: “Es alucinante, no estoy descubriendo el mundo. Yo la he visto tres veces y cuando pasas del tercer capítulo es un rock n’roll de giros. Es una pasada”.

¿Por qué todavía no ha quedado con La Vecina Rubia?

Otra de las preguntas que le han hecho sus seguidores y seguidoras es si conoce a La Vecina Rubia, la famosa tuitera con quien comparte algunos mensajes públicamente. “No, no la conozco todavía”, ha empezado diciendo Silvestre con una sonrisa debajo de la mascarilla.

“Ella quiere ser muy respetuosa por un lado con su madre porque es grupo de riesgo. Es algo que admiro y respeto. Cuando pase todo, nos conoceremos”, ha terminado diciendo antes de bajarse del taxi y terminar la conexión.