Diplo enseña su cuerpo después de estar “dos horas” sin comer azúcar

Si hay algo que caracteriza a Diplo es la transparencia que muestra tener con sus seguidores en redes sociales. Y es que por mucho que pase el tiempo, esta relación parece que nunca cambiará.

Sin ir más lejos, hace unas semanas, el de Missisipi aseguró en redes sociales que había dado positivo, pero no en coronavirus, sino en "positividad". Las risas no tardaron en aparecer. Pero eso no ha sido todo.

Ahora el DJ ha vuelto a hacer de las suyas. Ha publicado una foto sin camiseta para mostrar cuál ha sido el resultado de estar "dos horas" sin comer azúcar. ¡Quien no se consuela es porque no quiere! Por supuesto, los emojis de risas no han faltado en las respuestas.

Eso sí, su torso no se mantiene de esa forma si no es, además, con el deporte. En otra de sus últimas publicaciones, Diplo ha compartido cómo es uno de sus entrenamientos de boxeo. "Etiqueta a alguien que puede ganarme en una pelea", reta a sus fans desde la descripción.

En cuanto a lo musical, en septiembre de 2020, nuestro protagonista presentó su álbum MMXX, su primer proyecto ambiental. Aterrizó en las listas con 12 temas, entre los que se encuentran sus colaboraciones con Rhye, Mikky Ekko y Lunice, entre otros. Aunque también ha regresado con Silk City y su sencillo New Love, que ha contado con la insustituible voz de Ellie Goulding.

Y tú, ¿crees que la clave de su éxito musical también se encuentra en la bajada de azúcar en su cuerpo?