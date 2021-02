Sandra Barneda o Elena Tablada, entre los que mandan ánimos a Laura Matamoros en un momento duro para ella

Parece que con todo lo que estamos viviendo nos estamos acostumbrando a recibir noticias tristes casi a diario. Lamentablemente nos estamos familiarizando con la muerte. Y no solo hablo de la que tiene que ver con la pandemia, que es la gran tragedia de estos tiempos. En este caso me refiero a las muertes cercanas de mascotas que han acompañado a sus dueños durante mucho tiempo y toca despedirse de ellas.

En las últimas semanas hemos visto destrozados a David Bisbal o Amaia Montero que han tenido que decir adiós a sus perros. Ahora se une a la lista Laura Matamoros que está desolada por la pérdida de su perro Indo.

“Llevo toda la mañana pensando en cómo contaros lo que siento ahora mismo”, empezaba compartiendo junto a una bonita colección de fotografías y vídeos en los que podemos comprobar lo presente que ha estado su mascota en los momentos importantes de su vida. Una mascota que ya no volverá a tener en sus brazos.

Destrozada

“Estoy totalmente triste, intentando sacar mi día de la mejor manera”, confesaba sobre su estado de ánimo en estos momentos. “Para mí, Indo ha significado mucho en mi vida, empezó siendo un regalo de vida que me hacía Benji (era nuestro primer hijo, cómo yo le llamaba: BEBE INDO) y acabó convirtiéndose en un ser indispensable en nuestras vidas. Poco le faltaba para hablar, porque cuidar nos cuidaba a todos”, ha contado sobre él.

Su pareja, Benji Aparicio, también ha lamentado profundamente la muerte del perro. “El cariño que me ha dado no lo puedo explicar, todas esas horas acompañándome en casa, en el embarazo, cuando nació Mati, cuando Mati ya creció y se pensaba que Indo era un hermano y jugaba con él sin parar”, recordaba con nostalgia.

“Un perro característico y buenísimo, que de verdad no os imagináis el vacío que te deja cuando se va. Para mí, era más que mi perro, para mí ha significado tantos buenos momentos que no puedo explicar, que tampoco entenderías tanto dolor y vacío que me ha dejado”, continuaba visiblemente emocionada.

Despedida con apoyo

“Estás en el cielo de los perros ahora bebeeeeeee!!! a pasártelo muy bien y a cuidarnos desde dónde estés 🙏🏾 Te vamos a echar muchísimo de menos”, terminaba diciendo.

Han sido muchos los que han empatizado con su dolor y han querido mandarle mensajes de ánimo en un momento tan duro para ella.