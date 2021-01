Amaia Montero sufre una dura pérdida y Edurne o Álex Ubago le muestran su apoyo

Amaia Montero está pasando un duro momento debido a una pérdida que ha querido compartir con todos sus seguidores. Si hace unos días le tocaba a David Bisbal despedirse de uno de sus perros, ahora le ha tocado el turno a la donostiarra.

Solo los que tienen perros pueden entender el dolor que causa despedirse de un animal que te da tanto y que te ha acompañado durante tanto tiempo. Dicen que el perro es el mejor amigo del hombre y no por nada.

“Sin palabras ni consuelo. Se ha ido mi princesa MAFALDA. Siempre estarás en mi corazón 💔”, escribía junto a una imagen de su mascota que ha fallecido, no sabemos las causas.

“El primer día que te tuve en mis brazos!...fue uno de los más felices de mi vida...y todo lo que nos hemos dado y lo que nos queda! #MAFALDA #lamusicasalvalosanimalestambien”. Estas eran las palabras que escribía en enero de 2020 Amaia junto a una foto suya con su perra en brazos cuando era tan solo una cachorrita. Un año después le ha tocado despedirse de ella.

Mucho apoyo

Algunos amigos han querido mostrarle todo su apoyo en estos momentos tan difíciles. “Lo siento mucho bonita, todo mi ánimo y mi cariño😢💖”, le expresaba Edurne. “Lo siento mucho Amaita... 😢 Ánimo querida ❤️”, añadía Álex Ubago. También estaba a su lado su hermana Idoa Montero que no tenía palabras sino un emoji que describía el momento que estaba pasando Amaia: “💔💔💔”.

Parece que Amaia lleva una mala racha con sus animales en casa. Otro de sus perros, Bongo, también le daba quebraderos el pasado octubre. “Hoy no nos han dado muy buenas noticias...y estoy triste pero fuerte para ayudarte y cuidarte!!!lo superaremos como hemos hecho con todas las cosas que nos han pasado en estos casi 14 años! #tequieromivida #bongo ❤️💪#loquenosfaltaba”, escribía en aquel momento.

No sabemos qué ha sido de Bongo, pero suponemos que si no se ha despedido de él en redes es porque sigue a su lado. La que no podrá hacerlo es Mafalda.