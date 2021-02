Born this way de Lady Gaga y otras canciones que cumplen 10 años en febrero de 2021

Miles de canciones se quedan en nuestra memoria con un recuerdo tan inmediato que parece que fue ayer cuando las escuchamos por primera vez. Sin embargo, en el caso de los 4 temas de los que vamos a hablar en este artículo, han pasado ya 10 años.

Si quieres sentir un poco de nostalgia por lo que estabas haciendo allá por 2011 no pueden faltarte Born this way de Lady Gaga, On the floor de JLo y Pitbull, Just can't get enough de The Black Eyed Peas o Party Rock Anthem de LMFAO.

Una breve selección que puedes sumar a las canciones que cumplieron 10 años en enero de 2021 y de las que ya os hablamos. ¿Qué tal va quedando la playlist 2011-2021?

Lady Gaga - Born this way

Con San Valentín a la vuelta de la esquina, Lady Gaga sorprendió al mundo con la publicación de Born this way. La canción, que después daría título al nombre de su segundo disco de estudio, vió la luz un 11 de febrero de 2011 con millones de ojos puestos sobre la cantante neoyorquina.

Los críticos y medios especializados siempre explican que el segundo disco es el más difícil en la carrera de cualquier artista. El motivo principal es la altura del listón que se haya dejado con el primero. En el caso de Lady Gaga con Fame y Fame Monster, os podéis imaginar dónde estaba ese listón. Su irrupción en la escena musical de la década de los 10 redefinió las reglas del juego y llevó un paso más allá el panorama pop. El público esperaba poco menos que un milagro. Y Lady Gaga se lo dio con Born this way.

Una canción en la que nos sorprendió mostrándonos nuevas facetas de su voz sin olvidar esa faceta dance-pop que la convirtió en referente hasta el punto de que se la llegó a comparar con Madonna. La Germanotta también se atrevía al final con el soul a capella eliminando cualquier artificio en la producción. Uno de eso hits instantáneos que te atrapan, como casi todo lo que hace la neoyorquina. Un éxito que marcó su carrera y su vida hasta el punto de que su fundación lleva este nombre.

Jennifer Lopez y Pitbull - On the floor

Lo de fusionar los éxitos mundiales del pasado para dar vida a nuevos clásicos intemporales no es una moda reciente. Es algo que se lleva décadas haciendo y Jennifer Lopez demostró ser una auténtica maestra de esta especie de remixes con On the floor, la canción que presentaba su séptimo disco de estudio: Love.

"Let’s take the whole world on a ride J-LO!". Así invitaba el rapero Pitbull a Jennifer Lopez en este On the floor. El tema fue producido por RedOne, responsable entre otros del Poker Face y Bad Romance de Lady Gaga, y emplea un sampler de la canción del grupo boliviano Los Kjarkas, Llorando se fue, que más tarde popularizaron los brasileños Kaoma en La Lambada (1989).

La particular revisión de la lambada lanzada por JLo y Mr. Worldwide no tardó en arrasar en las listas de ventas de medio mundo, incluyendo España. No fue la primera colaboración de este dúo (ni la último) demostrando el buen feeling que ambos tienen cuando están juntos en el estudio de grabación. Una canción que huele a verano aunque vio la luz un 8 de febrero. ¿En cuantas pistas de baile la disfrutaste? ¡Dale!

Just can't get enough - Black Eyed Peas

Esta canción de Fergie, Will.I.Am, Taboo y Apl.de.Ap fue número 1 en toda Europa en el año 2011 y se quedó en el número 3 en Estados Unidos y Reino Unido, lo cual no está nada mal para ser el segundo single de un disco, The beginning, que tampoco fue de los más potentes del grupo.

Sin embargo, el destino tenía reservado un lugar especial para esta canción en el corazón y en el imaginario musical de la gente. Pese a ser un tema casi baladístico con un claro toque sentimental, la canción caló entre el público de Black Eyed Peas gracias a sus cambios de ritmo dentro del tema..

El mensaje estaba claro: después de varios años sin parar (disco, gira, disco, gira...) necesitaban transmitir a sus seres queridos que en cualquier lugar del planeta se acordaban de ellos.

Party Rock Anthem - LMFAO

2011 llegó marcado por un himno. LMFAO se abría al mundo por todo lo alto con su Party Rock Anthem, con una estética y un baile que se hizo viral en cuestión de semanas. Inventar un concepto como el de esta canción con un baile y toda una estética como grupo, no es fácil.

Sin embargo, para Redfoo y Sky Blu parecía todo un juego de niños: Ellos y su robot salían a bailar el llamado tecktonik -coreografías de danza electrónica- en una canción que protagonizó el 2011.

Fue una de las canciones del verano del 2011 y la canción más descargada de plataformas como iTunes superando a la mismísima Someone like you de Adele. El video, es una parodia del largometraje de 2002 28 días después, La coreografía fue realizada por Hokuto Konishi, Ryan Conferido, y Ryan Feng y causó mucho revuelo en internet, motivando a los seguidores a aprender su baile llamado "Shuffle".