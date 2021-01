Someone like you de Adele y otras canciones que cumplen 10 años en enero de 2021

Parece que ha pasado un suspiro pero en realidad ha sido toda una década. La manera más rápida de sentirse un poco más viejo de lo que uno ya de por sí es lo tenemos en estas canciones que en este enero de 2021 cumplen 10 años. Adele, Alexandra Stan, Jessie J y Rihanna son las cuatro grandes seleccionadas de este mes que en el 2011 nos hicieron disfrutar como nunca.

Adele - Someone like you

No hay una canción más icónica en toda la carrera de Adele que Someone like you. Un auténtico hit a nivel mundial que vio la luz en enero de 2011 como adelanto de su disco 21. Como la propia solista británica confesó "Someone like you fue la última canción que compuse para 21 y creo que cuando la escribí me sentía miserable y sola. Es una canción que contradice lo que pasa en Rolling in the deep en la que digo que estoy muy bien sin ti, pero en esta estoy de rodillas. La relación que da lugar a todo ese disco está resumida en Someone like you".

Una historia de desamor que trascenderá los límites del tiempo y que al mismo tiempo a la propia Adele le sirvió como terapia: "Estaba realmente exhausta emocionalmente por la forma en la que lo retrataba porque, a pesar de la amargura y el lamento, seguía siendo la persona más importante en mi vida. Tuve que escribir Someone Like You para sentirme bien conmigo misma, así como con los dos años que pasé con él. Cuando lo hice me sentí muy liberada. Me puedo imaginar a los 40 volviéndome a encontrar con él y viendo que tiene una hermosa esposa y unos hermosos hijos, que está completamente feliz. Y yo todavía estando soltera. Ese pensamiento me aterra y sobre eso va la canción".

Habría que medir cuántas visitas a la capital francesa ha logrado Adele tras estrenar Someone like you. La cantante británica recurre Cours la Reine dejando a su derecha el Grand Palais y a la izquierda la torre Eiffel. Pero el gran protagonismo del vídeo se lo lleva el Pont Alexandre III y el majestuoso edificio de Los Inválidos al fondo.

Jessie J - Price tag

Está claro que 2011 fue el año de Jessie J. No solo Domino vio la luz, sino que también lo hizo Price Tag, su álbum Who You Are y los sencillos Nobody's Perfect y Who's Laughing Now, cuatro proyectos que catapultaron la carrera musical de esta solista británica que desde entonces no ha parado de trabajar firmando grandes canciones.

Sin embargo Price tag es una década después su mayor hit como solista solo equiparable al boom que consiguió con Bang bang junto a Ariana Grande y Nicki Minaj. La cantante ha tenido que superar desde entonces varias duras situaciones pero siempre las ha sorteado con una sonrisa demostrando su pasión por la música y dejando claro que "it's not about the money"

Someone like you de Adele y otras canciones que cumplen 10 años en enero de 2021

Alexandra Stan - Mr. Saxobeat

Diez años han pasado desde que Alexandra Stan nos dejara sin aliento con Mr Saxobeat, un pelotazo con el que sacudió a medio planeta dejando claro que había nacido una nueva estrella. Una hornada de divas de Rumanía como Alexandra o Inna que se adueñaron del trono de las canciones del verano en España durante varios años.

Después de estar durante casi dos años girando por todo el mundo presentando esta canción y su primer álbum de estudio, a la cantante le costó encontrar un éxito a la altura del boom bailable que fue Mr Saxobeat. Puede que forme parte de la lista de one-hit wonder, pero al menos tuvo un número 1 a nivel mundial.

Rihanna - S and M (bonus track)

La historia de la música está repleta de canciones censuradas. Y aunque pueda parecer algo de otra época hace apenas una década Rihanna vió como una de sus creaciones pasaba por ese filtro. S and M (sadomasoquismo en su traducción al castellano) fue censurada en Reino Unido y en otros 11 países.

La de Barbados hizo una arriesgada apuesta en su videoclip con escenas bastante subidas de tono en las que hacía realidad el título de una de las canciones de mayor éxito incluidas en su álbum Loud. El escándalo fue muy sonado hasta el punto de que en algunos sitios dejaron de llamar a la canción por su nombre y lo sustituyeron por el de Come on que también sirvió para llamar el remix de la misma junto a Britney Spears.

Aunque la canción vio la luz originalmente en noviembre de 2010 la incluyo como bonus track por toda la polvareda que levantó en enero de 2011.