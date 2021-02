The Weeknd anuncia sus conciertos en Madrid y Barcelona con ‘The After Hours Tour’

¡Buenas noticias para los fans de The Weeknd! Su artista favorito acaba de anunciar las fechas de su gira The After Hours Tour para 2022, que dará comienzo el 3 de febrero en Estados Unidos. Y sí, pasará por España.

En concreto serán Madrid y Barcelona las ciudades que podrán disfrutar de la música de nuestro protagonista en directo los próximos 24 y 28 de octubre, respectivamente. Una noticia que llega días antes de la actuación del cantante en la Super Bowl, por lo que podríamos decir que The Weeknd vive una de sus mejores etapas profesionales.

La preventa de las entradas tendrá lugar en Live Nation el 5 de febrero a partir de las 10:00 horas (una menos en Canarias). Además de la entrada normal, también estarán disponibles los tickets Early Entry, Gold Hot Ticket, Silver Hot Ticket, Platinum y Premium Party. El precio de todas ellas rondan desde los 43 hasta los 255 euros. Eso sí, debes estar registrado en la web para poder conseguirlas.

Lo que sí se sabe es que la venta general será el próximo 8 de febrero a partir de las 10:00 horas en el resto de puntos de venta. Los tickets VIP también estarán disponibles ese día.

After Hours es el cuarto álbum de estudio del canadiense. Vio la luz el 20 de marzo e inmediatamente se convirtió en uno de los más importantes de su carrera. Este incluye canciones como Heartless, Blinding Lights, In Your Eyes, Save Your Tears y After Hours, que para muchos ha marcado una imparable era para el artista. De hecho, las influencias del new wave y dream pop se hacen más que evidentes. Con tan solo cerrar los ojos podemos viajar a los sintetizadores más ochenteros.

Ahora Abel se dispone a formar parte de la historia de uno de los mayores eventos de la cultura estadounidense. El 8 de febrero, coincidiendo con la venta general de sus entradas, actuará en el descanso de la Super Bowl para sumarse así a la lista de leyendas que ya lo han hecho. Michael Jackson, Beyoncé y Lady Gaga han sido solo algunos de ellos.