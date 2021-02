Lola Índigo, de aspirante de OT a maestra del baile en The Dancer

Lola Índigo sería el primer fichaje de The Dancer, el nuevo programa que prepara RTVE basándose en el formato creado por Simon Cowell, mente pensante de programas como Factor X o la franquicia Got Talent, cuyo objetivo es buscar a los mejores bailarines. En Reino Unido, el programa se ha convertido en un auténtico éxito en plataformas digitales con más de 300.000 seguidores en redes sociales. De momento no está confirmada su fecha de emisión.

La solista se convertiría así, según informa Bluper, en uno de los tres conocidos rostros que capitanearán a tres diferentes equipos de baile. Todos ellos competirán por demostrar que son los mejores. No es una simple competición de baile, sino un espectáculo integrador para todos los públicos donde se realiza toda una oda a la danza, la coreografías, las historias personales, así como la capacidad de emocionar a través del baile.

Tres capitanes, ampliamente reconocidos por el gran público por su trayectoria artística, asistirán expectantes a la audición de los aspirantes a convertirse en los mejores bailarines de nuestro país. Cada uno de estos estos capitanes conformarán un equipo de bailarines al que apadrinarán para competir entre ellos y lograr descubrir al mejor bailarín de España.

Mimi Doblas, en The Dancer

Lola Índigo, durante su actuación en LOS40 Music Awards 2020 / LOS40

Tras su paso como aspirante por programas como Fama y Operación Triunfo, Mimi Doblas, la artista detrás de Lola Índigo, se convertirá por fin en maestra de otros jóvenes talentos que tendrán que demostrar las mismas ganas de cosechar el éxito que ella.

Si eres un apasionado del baile, quieres demostrarlo en televisión y deseas ser coronado como el mejor bailarín del país, debes saber que The Dancer ya ha comenzado su proceso de casting online. ¿Tu TikTok está repleto de coreografías alucinantes? Pues ha llegado la hora de demostrarlo ante las cámaras y quién sabe si poder vivir de ello.

El programa está abierto a cualquier estilo de baile y a bailarines aficionados o profesionales de todas las edades ya actúen de manera individual, en dúos o grupos. The Dancer, el talent show internacional que ha triunfado en países como Reino Unido, China y Dinamarca, llega a España avalado por su éxito fuera de nuestras fronteras.

De momento RTVE no ha confirmado el fichaje adelantado por Bluper ni la posible fecha de emisión de The Dancer aunque todo apunta a que se hará esperar como está sucediendo con otro de los talent show estrella de la casa: Operación Triunfo.