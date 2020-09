Lola Índigo: así se ha convertido en un referente feminista en la música

Lola Índigo no para de sorprendernos. En apenas unas semanas la hemos podido escuchar en su gran éxito Santería, en el remix de High o en su anterior sencillo, Trendy. Y es que, la artista a quien conocimos hace ya tres años bajo el nombre de Mimi, está viviendo un momento imparables repleto de nuevos lanzamientos, porque a ella no le frena ni una pandemia.

Todas ellas son canciones diferentes totalmente entre sí pero con un elemento común en todas ellas: el empoderamiento de la mujer. Algo que Lola Índigo ha mantenido desde sus inicios en la industria musical al ritmo del famosísimo Ya No Quiero Ná, irrumpiendo con un empoderador mensaje, hasta su reciente colaboración con Danna Paola y Denise Rosenthal, en la que deja muy claro que "Se acabó tu dinastía / Soy emperadora pero la corona es mía / Tengo el mando y tu no lo sabías."

Letra a letra, Lola Índigo ha dejado muy claro que ella (y las mujeres en general) son fuertes por naturaleza. Pero, más allá de cantarlo de forma explícita, Miriam Doblas decidió evidenciar toda esta fortaleza también en su propio proyecto en el que siempre le acompaña su ejército de bailarinas. Así es como, todas ellas, con sus interpretaciones y puestas en escena, refuerzan aún más el mensaje de girl power.

Algo más que reseñable si tenemos en cuenta que una gran cantidad de los singles de la artista se pueden enmarcar dentro del género urbano, uno de los históricamente más tildados como machistas, aunque a día de hoy haya muchas pruebas de que un reggaetón en el que no se menosprecia la figura de la mujer es posible.

Así es como canción a canción, Lola Índigo se ha convertido en uno de los referentes feministas más destacados de la industria musical nacional actual. Algo que ha sido también impulsado por las colaboraciones que ha realizado en estos tres años de la mano de artistas tan reseñables en la lucha por la igualdad como La Mala con quien entonó Mujer Bruja o su ex compañera de Operación Triunfo, Aitana, con quien tocó lo más alto con Me Quedo.

Pero, ¿cómo ha conseguido Lola Índigo ganarse el título de abanderada del feminismo en tan poco tiempo? Pues no solo a base de música (que no es poco). Tan solo hace falta echar un vistazo a sus redes sociales para darse cuenta de que Lola Índigo no tiene pelos en la lengua a la hora de manifestar abiertamente su opinión y, en lo que al feminismo se refiere, su mensaje es muy claro.

el contrario de FEMINISMO es IGNORANCIA — LOLA INDIGO (@lolaindigomusic) March 4, 2019

las feministas tambien follamos, nos emborrachamos, y basicamente hacemos lo que cualquien otro ser humano, lo que no es feminista es que me JUZGUEN por hacerlo — LOLA INDIGO (@lolaindigomusic) December 14, 2018

Una serie de ingredientes que nos hacen pensar que estamos ante un nuevo icono feminista de nuestros tiempos.