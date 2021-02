Anabel Pantoja: “"Abandono ‘Sálvame’ definitivamente. Quiero ser la vaga de España”

El culebrón de Kiko Rivera y su madre, Isabel Pantoja, se ha convertido en una de las mayores pesadillas de Anabel Pantoja que, tarde tras tarde, tiene que someterse a preguntas y comentarios complicados en su programa, Sálvame.

Eso unido al problema con la empresa de joyas que puso en jaque su amistad con Belén Esteban, han conseguido crear en ella un estrés que la está haciendo sufrir mucho en los últimos tiempos.

Tarde tensa

Lleva varios programas amenazando con irse del programa y este miércoles vivió una de sus tardes más tensas en las que su decisión parecía definitiva. En un momento dado Carlota Corredera se acercó a ella para confiscarle el móvil. Urna en mano le pidió que le entregara el teléfono. “Cuando estén mis compañeros con el teléfono, espero que hagáis lo mismo”, respondía Anabel.

Ahí saltaba Gema López enfadada por su actitud. “Eres Pantoja para todo, siempre haces lo mismo con el ‘y tú más”, le reprochaba la periodista. Anabel no se callaba y la acusaba de ser prepotente. “Plantéate por qué te lo requisan a ti y no a tus compañeros”, le hacía reflexionar Carlota.

No era más que el principio. Todavía le faltaba escuchar las palabras de una conversación grabada a María Patiño en la que le acusaba de “Zángana, irresponsable, poco profesional, inexperta y desagradecida”. Ahí comenzaba el debate sobre si realmente Anabel es vaga o no y sus compañeros daban su veredicto.

Abandono

Todos coincidían en que es vaga y en que le falta formación es un hándicap para ella. Además, Kiko Matamoros, aseguraba que es “desagradable trabajar con ella” e insistió en la idea de que es mala hija, lo que ya supuso la gota que colmó el vaso. Anabel salió del plató y no pudo contener las lágrimas. Una vez más amenazó con no volver al programa porque no le compensa tanto sufrimiento.

Confesó que ha recibido toques de atención por parte de la dirección del programa y le han bajado los días de colaboración. Tras un discurso emocionada Kiko Matamoros le aplaudió con fervor, un gesto que ya no pudo aguantar Anabel que se quitó el micrófono y aseguró que se iba a Canarias y que “están consiguiendo que yo os tenga asco”.

“¿La semana que viene qué va a ser? ¿Qué tengo problemas psicológicos y tengo que entrar en un psiquiátrico? Quedaros con vuestro programa”, le decía a Carlota.

Pero como sucede muchas veces en Sálvame, las cosas se dieron la vuelta, Kiko Matamoros pidió disculpas a Anabel por haber metido en la conversación a su padre, Miguel Frigenti le reconoció el mérito de lo que había conseguido, aunque no quiso hacer las paces con él y, finalmente, Anabel decidía no irse del programa.

¿Hasta cuándo aguantará? Eso ya no lo sabemos.