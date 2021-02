Cristinini le desvela a Broncano en ‘La Resistencia’ los secretos de Ibailand

Cristinini ha entrado esta semana en el top 10 de streamers españoles con un millón de suscriptores en youtube y casi dos millones de seguidores en Twitch. Cada día tiene más relevancia entre los gamers y eso le ha valido una plaza en Ibailand, la mansión que ha abierto Ibai Llanos para juntar a importantes creadores de contenidos. Ella, e la única chica y le ha contado todos los detalles de la casa a David Broncano en La Resistencia.

Tras un guiño a la huida de los youtubers a Andorra, tema sobre el que no se ha mojado, ha explicado las diferencias entre youtube y Twitch, la plataforma que está cobrando tanta relevancia en los últimos tiempos.

En cuanto a los seguidores de un lado y otro, “se confunde porque en youtube la gente que te sigue se llama suscriptor, pero en Twitch, los suscriptores son los que pagan”. En la plataforma de Amazon, Cristinini tiene casi dos millones de seguidores, pero entre 45000 y 5000 suscriptores. Cifra que no está nada mal.

De momento, una red que nada tiene que ver con OnlyFans, otra de las plataformas sobre las que han hablado en el programa. “Era un sitio donde la gente conocida compartía contenido más privado con sus seguidores, pero yo no sé cómo ha derivado esto en que tú vas a OnlyFans y yo no sé si estoy en pornHub o OnlyFans”, decía Cristinini.

Una más en Ibailand

Pero la conversación ha girado, sobre todo, entorno a Ibailand y el primer tema ha sido su anfitrión, Ibai Llanos. “Me cae bien porque hemos tenido poco trato, pero intuyo que si tuviésemos más trato me caería mal”, aseguraba Broncano.

“Ibai es una persona increíble, ahora tengo un proyecto con él este año”, decía ella que es la única integrante femenina de Ibailand. Un nombre, por cierto, que ha sorprendido mucho porque recuerda a un parque de atracciones.

“Hicimos un gag para presentar a todos los integrantes y había que ponerle un nombre y no somos de pensar mucho”, explicaba ella sobre el origen del nombre. “Si yo te contase lo que hay por la casa…”, dejaba caer.

Y claro, con semejante introducción, había que investigar. “Muchas mierdas de perro, son como minas, tienes que ir con cuidado. Hay muchos perritos, cada uno llevamos al nuestro y tal, y luego tienes que ir con cuidado, no vayas a pisar…”, explicaba.

Pero, por si todavía hay alguien que no conoce este proyecto, no ha dudado en explicarlo un poco: “Varios creadores de contenido nos hemos juntado en la misma casa que dicen que era la de Samuel Eto’o, fíjate tú la casa… yo le pasé la linterna del cum a la discoteca y ahí había un poco de todo, así que me quedaré en mi box”.

En esa discoteca te apoyas en la pared y te quedas pegado. #LaResistencia @IamCristinini pic.twitter.com/SqS5KeKEV3 — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) February 3, 2021

Lleva abierta apenas un par de semanas: “Nos hemos juntado cada uno por nuestro lado, pero, nos llevamos muy bien y queremos hacer muchas cosas juntos, pero, de momento, se está como formando todo. No hay nada así tan, tan serio”.

El resto de streamers están viviendo en Ibailand, pero no es su caso. “Yo ahora estoy en mi casa, mi casa, casa de toda la vida. Estamos en proceso de ver si voy con ellos o no, estoy un poco ahí en el limbo. Voy allí a grabar, a hacer proyectos con ellos, pero vivir, vivir, vivir… estoy mejor con mi independencia. Me lo tomo como una oficina de trabajo”, reconocía, aunque sin descartar que en un futuro pudiera instalarse allí.

Tras un intento fallido de echarse una partida con Broncano, Cristinini no ha dudado en mandar un mensaje a todo el que empiece a hacer streams: “Que no compartan jamás la pantalla del escritorio, jamás, bajo ninguna circunstancia. No por nada que me haya pasado a mí, pero sí a mis compañeros”.

Desde luego, Cristinini ha demostrado que se ha ganado con creces tanta relevancia en este mundo virtual con esa naturalidad que la caracteriza.