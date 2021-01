Los escatológicos secretos de Lola Índigo y Belén Aguilera que desvelaron en La Resistencia

Belén Aguilera y Lola Índigo visitaron La Resistencia este jueves, 21 de enero. Pero seguro que en los planes de ninguna de ella pasaba confesar algunos de sus secretos más escatológicos en plena promoción de su exitosa colaboración conjunta: La tirita.

Las dos solistas disfrutaron de unos primeros minutos de entrevista entre aplausos gracias a su colaboración y a su espectacular videoclip. Pero muy pronto todo tomaría un matiz radicalmente diferente y completamente inesperado para todos.

Mimi Doblas primero perdía una buena cantidad de dinero pese a ganarle una apuesta a David Broncano. Poco después parecía que se tomaba su venganza yéndose en directo del programa para ir al baño. Empezaba entonces una conversación sobre aguas menores y aguas mayores en las que tanto ella como Belén Aguilera iban a descubrir sus secretos más escatológicos.

"Yo me meo encima constantemente. La última vez, este sábado. Estaba durmiendo, tenía un sueño de esos en los que te imaginas que estás yendo al cuarto de baño y cuando te quieres dar cuenta, pues lo estás soltando todo. En la cama tengo un protector para cuando me pasa" explicaba Belén Aguilera tras ser preguntada por si alguna vez se había hecho pis encima.

Nadie esperaba que Mimi volviera al escenario con un disco de oro en brazos con motivo de las ventas y las escuchas de La tirita. La joven cantante no pudo aguantar la emoción y se echó a llorar aunque reprochó a su compañera que la hubiera dejado sola contando sus secretos.

Lo de limpiarse con los calzoncillos, las bragas o los calcetines es mítico pero esto es NEXT LEVEL #LaResistencia @lolaindigomusic pic.twitter.com/wLfwZvI3z5 — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) January 21, 2021

Lola Índigo iba a poner la guinda con su anécdota en un festival en la que tuvo que utilizar la gamuza de unas gafas como papel higiénico. "Fui a un baño de esos portátiles y cuando me di cuenta no había papel. Así que tuve que usar la toallita de unas gafas carísimas que me había comprado" explicaba entre risas.

Tras una ronda del juego "preguntas put*s" como explicaron ellas mismas, las dos solistas se despidieron de La Resistencia llevándose uno de los momentos cumbre del 2021 (y un ejemplar en miniatura de la Constitución Española, de paso).