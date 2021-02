Joaquín Prat pide perdón por no hacer bien su trabajo: “Espero que acepten mis disculpas”

Dice mucho de un presentador de televisión que reconozca en público que ha metido la pata y Joaquín Prat lo hizo este martes en Cuatro al día, el espacio de actualidad que conduce en Cuatro. Durante el programa, el periodista aprovechó una de sus intervenciones para disculparse con los espectadores por no haber hecho bien su trabajo.

"Quiero pedirles disculpas a ustedes, a los que nos ven todos los días, porque yo ayer no hice bien mi trabajo, no me preparé una entrevista como debía haberlo hecho un periodista, no tenía todos los datos y eso va en el deber de quien les habla. Como a quien me debo es a ustedes, les pido disculpas", dijo.

Prat se refería a la entrevista que hizo el pasado lunes, 1 de febrero, a dos youtubers: Roma Gallardo y Rubén Gisbert. La conversación giraba en torno a toda la polémica surgida por la espantada de esos profesionales dedicados a Youtube que han decidido marcharse a Andorra para pagar menos impuestos. En este sentido, Cuatro al día protagonizó una especie de debate en el que se fueron abordando varias cuestiones.

El origen de la polémica de Joaquín Prat

En un momento dado, Rubén Gisbert le reprochó a Joaquín Prat que nuestros impuestos también se utilizan para subvencionar medios de comunicación como Mediaset, empresa en la que trabaja el presentador. Él aseguro que la televisión comandada por Paolo Vasile, al ser una empresa privada, vivía de los anunciantes, pero se equivocó y por eso quiso rectificar y explicarse al día siguiente.

Las disculpas de Joaquín Prat

"Rubén Gisbert dio un dato correcto respecto al dinero en subvenciones que recibieron las cadenas privadas para los cambios de frecuencias, para la implantación de la TDT en el 96% del territorio español", contó Joaquín. "Yo desconocía ese dato, debí haberlo conocido para rebatir o para contarle a Rubén y a todos ustedes, fundamentalmente, en que se emplearon esos tres millones de euros o el montante total de 15 millones, y no lo hice porque no hice bien mi trabajo. Como me debo a ustedes, les pido disculpas y espero que las acepten".

¿Aceptará el público las disculpas de Joaquín Prat? ¿Lo harán los youtubers?