Lluvia de críticas a Susanna Griso por estas palabras en ‘Espejo Público’

Susanna Griso lleva quince años al frente de las mañanas de Antena 3 presentando el programa de Espejo Público. Eso sí, no hay año que haya sido más complicado que el 2020. La periodista y sus tertulianos llevan desde marzo informando diariamente sobre el estado de la pandemia.

Este jueves, 4 de febrero, Susanna ha hablado con Sherezade Gallego, una joven licenciada en medicina que ha decidido no presentarse este año al MIR. Y es que son muchos recién licenciados los que este 2021 han decidido no presentarse a la prueba. La joven se encuentra actualmente trabajando para la sanidad privada.

Durante la entrevista, Susanna ha tenido algunas palabras que no han sido muy bien recibidas en redes sociales por algunos sanitarios y sanitarias.

“Ahora que se os necesita, cuando tenéis que pasar a la primera línea de batalla, las excusas no valen. Por mucho que nos digas que las bibliotecas están cerradas por COVID, he tenido que estudiar telemáticamente, no he hecho todas las prácticas. ¿No es el momento de estudiar el MIR y aprovechar este momento que hay tanta demanda para intentar sacar el examen?”, ha dicho la presentadora.

Poco mas y nos dice a los de segundo que nos presentemos al mir https://t.co/d0zXneeBHy — Primete (@Jorge_primete) February 4, 2021

“Yo sé que estás en la privada haciendo una sustitución. No estás en tu casa, no vas a perder el tiempo este año. Para terminar, la experiencia de trabajar un año con Covid con los hospitales totalmente saturados por la pandemia, creo que merece la pena vivirla, ¿no?”, ha continuado diciendo.

“La experiencia de trabajar un año con covid con los hospitales absolutamente saturados por la pandemia creo que merece la pena vivirla, ¿No?” Señora, que la formación MIR no es el portaventura world. Qué poca vergüenza. pic.twitter.com/qI2e40CR20 — Iván 🦦 (@muymedico) February 4, 2021

La joven sanitaria, que se encontraba al otro lado de la pantalla, ha respondido muy elegantemente: “Teniendo en cuenta las circunstancias que nos ha tocado vivir, no sé si merece la pena. Siempre aluden a la vocación, pero también tenemos familia”

Estos son solo algunos de las críticas que ha recibido:

“Que unos ‘periodistas’ critiquen sin empatía ni conocimientos la situación que vivimos, que exijan ciertas actitudes por nuestra parte porque "se nos necesita" y, además, proclamen que merece la pena experimentar el covid en los hospitales... Qué vergüenza”

“Es que lo que ha sacado Susanna Griso en claro de la entrevista es que somos mu vagos tío es que me toca los huevos muchísimo”

“¿Médicos renuncian al MIR? 13638 opositores para 7989 plazas. NO, en España NO faltan médicos, lo que SI hace falta es periodismo de calidad.”

“Qué vergüenza de entrevista. No me puedo creer cómo han atacado a los mir y encima, sin tener ni idea!”