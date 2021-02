Miley Cyrus, C. Tangana, BTS, Dani Martín, Sam Smith… ¿Será alguno de ellos Nº1 este sábado?

Dos semanas consecutivas lleva en el número uno C. Tangana con Tú me dejaste de querer (tema en el que colaboran La Húngara y El Niño de Elche), y este sábado El Madrileño podría sumar la tercera. Saber si lo consigue o si, por el contrario, alguno de sus perseguidores se alza con la victoria final, será el argumento principal de la próxima edición de #Del40al1CocaCola, que esa mañana, desde las 10 (9 en Canarias) llenará las ondas de buena música y energía positiva.

Completan actualmente el podium, y por tanto también son grandes favoritos, BTS (#2), que ya han estado dos semanas (no consecutivas) en la cima; y Ana Mena y Rocco Hunt (#3), que también se colgaron la medalla de oro. En el #4 encontramos a 24kGoldn e Iann Dior, en el #5 a Nil Moliner y ojo a Dani Martín que acecha desde el #6. Portales aún no ha accedido al puesto de honor, como tampoco lo han hecho Sam Smith con Diamonds (#7) o Miley Cyrus con Midnight sky (#8), a quienes no podemos descartar porque en las últimas semanas se han producido subidas importantes en las posiciones de cabeza.

Otro aliciente es saber si los dos candidatos de esta semana logran incorporarse a la lista. Os hemos pedido que apoyéis (con el HT #MiVoto40 en Twitter) a Maluma ft. Ziggy Marley con Tónika y a Riton x Nightcrawlers ft. Mufasa y Hype Man con Friday (Dopamine re-edit). El parcero podría hacer doblete —algo que no es nuevo para él— ya que continúa en lista con Hawái.

El Voto VIP correrá a cargo de DVicio; los madrileños, que están en el chart con Capítulos, charlarán con Tony Aguilar y seguro que nos dan alguna noticia de su actualidad.

Estamos en el mes del amor, y hasta final de febrero, por votar en antena (902 39 40 40), regalaremos grandes pelis románticas. Este sábado daremos el BluRay de Moulin Rouge, el maravilloso musical. Los números uno del pasado en La Máquina del Tiempo, nuevos candidatos y mucho más, en el show con más oyentes del fin de semana; no faltes.