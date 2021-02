Wonho (ex Monsta X) anuncia su comeback

Parece que fue ayer cuando Wonho decidió poner punto y final a su trayectoria con Monsta X, pero de eso han pasado ya casi dos años. ¡El tiempo vuela!

Para comenzar su nueva etapa en solitario, el surcoreano decidió estrenarse con su EP Love Synonym #1: Right For Me. Pero ahora está dispuesto a seguir llenando las playlists de sus fans con sus nuevos proyectos.

El artista de K-Pop ha anunciado su comeback para el 26 de febrero. Love Synonym #2: Right For Us será el título de esta segunda parte de su mini álbum. Así lo ha anunciado a través de sus redes sociales, donde ha desvelado también una bonita imagen promocional.

De momento se desconoce si ésta será la portada de su nuevo proyecto, pero lo que sí está claro es que ha revolucionado a sus seguidores en cuestión de segundos. "Toma todo mi dinero. Gracias", dice una de sus seguidoras.

Wonho se marchó de Monsta X en octubre de 2019. Fueron muchos los rumores que apuntaban que su salida se debió a una supuesta deuda que no había cumplido con Jung Da Eun. Starship Entertainment negó dichas informaciones, pero la decisión ya estaba tomada.

Posteriormente llegaron las buenas noticias para el cantante. Fichó por Maverick Management, la agencia estadounidense que también trabaja con artistas de la talla de Lil Nas X, The Weeknd, Madonna, Paul McCartney y Miley Cyrus, entre otros.

Ahora Wonho se prepara para un nuevo año cargado de ilusiones y nuevos proyectos.