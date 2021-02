¿Es 3.0 el nuevo disco de Álvaro Soler?

Álvaro Soler parece estar a punto de dar el pistoletazo de salida a su nuevo proyecto musical. Y, a juzgar por lo que ha publicado en sus redes sociales, 3.0 podría ser el título de su nuevo álbum de estudio.

El músico ha posteado en su perfil oficial de Instagram imágenes de su sesión de fotos así como del montaje y edición de su inminente videoclip. Todo hace pensar que su nueva aventura discográfica ya está en marcha.

"3.0 Gracias a todos por vuestros mensajes tan cariñosos! Me siento muy abrazado en la distancia! 🙌🏼Thank you all for the amazing birthday wishes 🍰 I had lots of cake and it will take a while before I can answer 🥳 GRAZIEEEEE @yulllius" publicaba junto a una fotografía delante de un chroma verde. "Editing the new video... 🤪🥳 Lo estoy pasando peor que con el TFG 🤦🏽‍♂️🤣" completaba un par de días después frente a la pantalla de un ordenador.

De confirmarse el título, 3.0 se convertiría en el tercer disco de estudio del de Sant Cugat del Vallés (Barcelona) tras Eterno agosto y Mar de colores. Tras conquistarnos con El mismo sol, Sofía, Yo contigo, tú conmigo (junto a Morat) y La cintura ya estamos deseando escuchar sus nuevas composiciones.

El solista ya tiene las 13 canciones que formarán parte de su nuevo álbum. El músico trabajó sobre una treintena de temas que dió vida durante todo el 2020: "Sobre unas 30 canciones compuestas para el próximo álbum... Sólo 13 formarán parte de él". En su día preguntó a sus seguidores su opinión sobre que el disco se llamara Flamingo pero de momento no existe confirmación ni desmentido oficial.