Pablo Alborán demuestra que es un buen padre

Pablo Alborán está completamente enamorado, no solo de la música, sino también de su "hijo": su perro. Terral, el nombre de su mascota, se ha convertido en uno de sus pilares fundamentales. Y eso es algo que comprobamos casi a diario en redes sociales.

Sin ir más lejos, el cantante ha compartido un tierno vídeo que no ha tardado en revolucionar a sus seguidores. "Hoy duerme con papá", dice en la descripción. El vídeo muestra cómo Pablo acaricia con ternura y mucho cariño a su perro, que duerme profundamente a su lado.

"Él sí, tú no sé. Cómo ronca", dice Diana Navarro en los comentarios. "Yo también quiero dormir con papá", "Qué ternura, Pablo" y "Envidiando a Terral en 3, 2, 1..." son otros de los mensajes que pueden leerse entre las respuestas. ¡Hay de todo!

Pablo ha demostrado ser un chico muy transparente con sus fans, y no tiene ningún tapujo en demostrar su sensibilidad. De hecho, hace unos días celebró con ellos el décimo aniversario del lanzamiento de Solamente Tú, y lo hizo con unas emotivas palabras: "Jamás pensé que este día cambiaría mi vida. El 1.2.2011 saqué mi primer disco. Así que hoy cumplimos 10 años Familia. GRACIAS por tantas emociones. No me olvido jamás del esfuerzo y del trabajo de todas las personas que han creído y creen en mí. Por 10 años más!! OS QUIERO!!!".

Aunque en sus redes también hay espacio para el humor. Su divertida selfie junto al árbol de Navidad, su relación con los filtros de Snapchat y su intensa sesión de firmas de discos son algunos de los momentos más divertidos que nos ha regalado.

Eso sí, para diversión la que el propio Alborán vivió en LOS40 Music Awards de 2020, donde tuvo que enfrentarse a nuestro reto encadenado con otros artistas. Lola Índigo, Manuel Carrasco y David Bisbal fueron otros de los que formaron parte de este juego. Y tú, ¿qué habrías hecho en su lugar?