Marilyn Manson tenía un “cuarto de las violaciones” según la cantante Phoebe Bridgers

Nuevas acusaciones contra el cantante Marilyn Manson. Después de que la actriz Evan Rachel Wood lo acusara de manipulación psicológica, torturas, agresiones físicas y hasta de violación, ahora la cantante Phoebe Bridgers ha confesado que una vez estuvo como invitada en casa del cantante y que éste le confesó que tenía un "cuarto de violaciones".

"Fui a casa de Marilyn Manson cuando era una adolescente acompañada de unas amigas", relata Bridgers, quien actualmente tiene 26 años. "Era una gran admiradora suya, pero en una ocasión se refirió a una de sus habitaciones de su casa como 'el cuarto de las violaciones'. Pensé que tenía un horrible sentido del humor y dejé de ser su fan", confiesa.

Phoebe Bridgers también ha expuesto la supuesta hipocresía del sello discográfico de Manson, Loma Vista Recordings, que ha decidido retirar su apoyo al músico tras hacerse públicas las acusaciones. "El sello lo sabía, los directores lo sabían, la banda lo sabía. Que se distancien ahora y pretendan estar en shock y horrorizados es jodidamente patético", relata.

Acusaciones de Evan Rachel Wood y Jenna Jameson

Estos comentarios llegan una semana después de que Evan Rachel Wood, estrella de Westworld, hiciese un comunicado público exponiendo las presuntas tropelías del cantante de thrash metal. "Empezó a acosarme cuando era una adolescente y ha abusado de mí terriblemente durante años", relató Wood.

"Me lavó el cerebro y me manipuló para que me sometiera. Estoy harta de vivir con miedo a represalias, calumnias o chantajes. Estoy aquí para señalar a este hombre tan peligroso y exponerlo frente a todas esas industrias que le han dado cabida antes de que arruine más vidas. Estoy de parte de todas las víctimas que ya no pueden seguir en silencio".

En su cuenta de Instagram, Manson se defendió diciendo lo siguiente: "Obviamente mi arte y mi vida han sido siempre motivo de controversia [...] Mis relaciones íntimas siempre han sido consentidas con parejas con ideas afines a las mías A pesar de cómo –y por qué motivos– han decidido desfigurar el pasado, esa es la verdad".

Un día después de la polémica la actriz porno Jenna Jameson dijo que no quería ni ver a Manson porque un día la mordió mientras mantenían relaciones sexuales y, además, fantaseaba con prenderla fuego viva. La actriz Rose McGowan, una de las grandes promotoras del movimiento Me Too, quien fuera una de las voces que capitalizaron la lucha contra el magnate Harvey Weinstein y fue pareja de Manson en 2001, dio su apoyo público e incondicional a Evan Rachel Wood.

La única persona que ha salido en defensa de Manson públicamente ha sido su ex-esposa, Dita Von Teese, quien sostuvo que todas estas acusaciones no encajan con el tipo de persona que ella conoció durante su matrimonio.