Omar Montes anuncia colaboración con C. Tangana y Maná y le hace un regalo inesperado a Broncano

Boris Izaguirre ya nos avisó de que Omar Montes estaba a punto de pasar por La Resistencia. No tardó, al día siguiente de que el venezolano ensalzara el talento musical de Isa P, su ex pasó por el programa de David Broncano. Y algo de conexión había con esa historia porque el cantante le llevó al presentador un regalo inesperado con una curiosa historia detrás.

“La primera vez que yo fui a Cantora, un chico de barrio, fui allí y vi tantos lujos, mis ojos no estaban acostumbrados a tantos lujos… Había cortinas muy bonitas, muebles que estaban sin rayar, tenían sillas buenas, se veían de postín, de las que cuando las ves cuando entras en una casa, te das cuenta de que hay dinero… Llegué allí y vi el percal y me quedé de recuerdo lo primero que pillé. Igual estoy metiendo la pata…”, contaba Montes para introducir el presente que le llevó a Broncano que le echó en cara haberse llevado algo de la casa de su suegra.

“Tú vas a un hotel, de repente, y ¿no te llevas un albornoz? No me juzgues… lo he visto como una cosa de recuerdo, como cuando vas a un restaurante y te llevas un tenedor”, le replicó el ladrón.

“Cogí una muñeca y es lo que te he traído y tiene buena sombra. Tiene el espíritu de Anabel y no me refiero a la prima de Paquirrín… igual por la noche ten cuidado que te da la vida mártir en un momento. Lo único malo, igual te parecerá una tontería, pero le falta un brazo”, desveló finalmente sobre el misterioso regalo.

“Estaba en una cama de una habitación que siempre estaba cerrada. Ahí donde la ves, lo mismo esa muñeca tiene 50 o 100 años. Igual te la estoy dando y eso vale un dineral luego”, se planteó en ese momento.

Un regalo por otro

Broncano también tuvo un regalo para él, un tractor que tenía sobre la mesa y que Omar dijo que se lo daría a su hijo que el pasado enero cumplió 9 años. “Está todo el día con Cobra Kai, yo le enseño todos los trucos de las peleas”, aseguró. Y claro, salió el tema de uno de sus talentos, el boxeo.

“Hice bastantes peleas en amateur, no llegó a cien peleas, pero ochenta y pico peleas me marqué. De profesional solo hice dos, pero quedé invicto, gané las dos por K.O. en categoría Wélter 69, peso erótico”, relató.

Sorpresas musicales

Y ya puestos a repasar sus datos biográficos no podía faltar la música. Broncano recordó que Omar había sido el artista más escuchado en nuestro país en 2020.

“Tenía al Tangana pisándome los talones con estos temas que ha sacado, pero no me cazó. Pegó un apretón de cojones, verás tú que me acaba cansado este… es la sana competencia”, admitió. Solo les falta colaborar y, por lo visto, ahí están.

“Él iba a meter en su disco el tema que tiene conmigo, así como de flamenquito, pero decidió dejarlo fuera porque dijo que prefería hacer un videoclip y que no se dispersase. Y yo tengo otro con él para mi proyecto, pero es reguetón, lo mismo lo saco en un mes o dos”, anunció.

Y no fue la única sorpresa que desveló. Ha explicado que hace un par de días firmó un contrato millonario con Sony Latin y que hay un remix pendiente de alto nivel. Cuando Broncano dijo que le gustaba Maná, después de que el cantante contara una anécdota de su viaje a Laponia, se lanzó a anunciar algo: “¿Te gusta Maná? Pues cuando te diga quién entra en el remix de Rebelde te mueres… Maná”.

Creo que poner Maná a los amish es la peor manera de corromper a esa gente. #LaResistencia @omarmontesSr pic.twitter.com/jMmyULHECE — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) February 4, 2021

Cuenta millonaria

Así se pasó el tiempo y llegó el final y no faltó la pregunta simbólica del programa sobre el dinero. “Mira que dinero no me gusta hablar porque tú sabes que en el barrio no están las cosas como para frontear de dinero… Tengo menos que Messi y más que Jesé”, informó.

Y cuando Broncano le dijo que Jessé tenía una buena cantidad de dinero, Omar replicó: “El Jesé lo único que tiene más que yo serán hijos… está en mala racha porque están todas las discotecas cerradas por el covid”.

Está claro que Omar es todo un partidazo.