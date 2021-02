Desgarrador relato de Verdeliss sobre su accidente: “Fue un momento de pensar ‘he matado a mis hijos’”

Parece que las influencers han encontrado el mejor sitio para hacerse las uñas en el programa de Sindy Takanashi en Flooxer. El descaro, naturalidad y cercanía de esta presentadora, saca lo mismo de sus invitados. Laura Escanes ha sido la encargada de estrenar la nueva temporada. Y no, no hay besos para saludarse, pero sí twerk con el culo.

“Te he traído porque estoy hasta el coño de que la gente piense que eres gilipollas y que eres una básica”, le decía a la mujer de Risto Mejide. “Lo van a seguir pensando”, aseguraba. Y puede que sí, pero ahora, por lo menos, tendrán la oportunidad de replanteárselo.

“La gente es un poco estúpida”, aseguraba Escanes cuando le sacaba el tema de las críticas por no haber recurrido a la lactancia materna para su hija Roma por operarse el pecho.

Recuerdo doloroso

En esa línea de sinceridad absoluta parece que veremos a Verdeliss en el siguiente capítulo del programa que ya se puede ver en Atresplayer Premium. La que fuera en su día concursante de Gran Hermano VIP, va a llorar mientras le hacen las uñas.

“Eran las 10.30 de la noche. Me quedé dormida en la autopista. Al final fue como que mi cuerpo terminó por reventar y me choqué a 120", cuenta entre un mar de lágrimas al recordar el accidente de coche que sufrió con sus hijos dentro.

“Noté que me empezaba a dormir y dije: '¡Ostras! En cuanto pueda, salgo'. Pero era la autopista y no podía salir. De repente me desperté con un ruido a lo bestia, un golpe a lo bestia, 120, imagínate, me di contra la mediana", sigue relatando de una manera desgarradora.

Está claro que aquel suceso le marcó y le ha hecho replantearse muchas cosas. “Fue un momento de pensar 'he matado a mis hijos por mis historias'", recuerda. Y cualquiera puede ponerse en su lugar y darse cuenta del duro momento que tuvo que vivir. Afortunadamente no fue más que un susto y todos salieron ilesos, pero le sirvió como llamada de atención.

Verdeliss hablará de su vida como madre de siete hijos, de los haters o de lo que supone ser un personaje público en una entrevista con la que es difícil no emocionarse.