Albert Álvarez: “Me han propuesto en todas las ediciones de ‘La isla de las tentaciones’ ir como tentador”

Albert Álvarez se ha convertido en un rostro popular en nuestra televisión gracias a los realities en los que ha participado. Nos contaba en una entrevista que un día tuvo un sueño y a las dos semanas le llamaron para participar en Mujeres y Hombres y Viceversa y lo interpretó como una señal.

Empezó a trabajar en la tele por dinero, pero con la idea de obtener visibilidad y poder transmitir un mensaje a los jóvenes. Un mensaje que acaba de materializar en un libro, Metamorfosis, que nos ofrece una idea de la visión crítica con la que se enfrenta al mundo este deportista de élite que se retiró de las pistas de atletismo tras sufrir una lesión y encontró otros caminos para seguir desarrollándose.

No se plantea un futuro en los realities pero reconoce que tanto ha sacado aprendizaje tanto de MyHyV, como de Supervivientes o La casa fuerte.

¿Has llegado a echar en falta la vida de la isla?

Te mentiría si no te digo que sí. Esa experiencia fue muy fuerte pero muy gratificante. Si tuviera a las 5 o 10 personas que me importan en mi vida en esa islita y tuviéramos algo de comer todos los días y no nos faltara nada más, sería increíble. Muchas veces se echa de menos.

Albert Álvarez en la final de 'Supervivientes 2018'. / Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images

Te volviste un experto en cocos, ¿comiste alguno a tu vuelta a España?

Todo el tiempo necesitaba comer cocos. Fue tan importante el significado de ese árbol que me daba cobijo y de vez en cuando me soltaba un coco… para mí era como un regalo abrirlo, descubrirlo y beber el agua y comer la carne, es increíble la sensación y más cuando llevas tres meses sin comer. Pero tengo que reconocer que aquí no sé si es que no tengo tanta hambre o que los cocos son de peor calidad, pero mi afición ha bajado un poquito.

En la isla te diste cuenta de que la falta de amor te hace enfermar, ¿tan dura es la soledad?

Lo dice la ciencia, hay una enfermedad que se llama marasmo, cuando dejas de tocar a un niño recién nacido al final se muere y esto es por falta de amor, de contacto. Cuando no te permiten relacionarte genera cambios hormonales y te aporta tristeza y ansiedad y creo profundamente en que la falta de amor produce dolor.

¿No echaste de menos algo de soledad cuando entraste en La casa fuerte?

Ahí me apetecía estar solo, no como en Supervivientes que me apetecía estar con gente. Son personalidades muy difíciles y muy arrolladoras. Cuando te meten en un sitio así no sabes con quién lo haces y tienes que lidiar con bombas de relojería y tienes que intentar encajar.

Te haces un máster acelerado de psicología…

Te aseguro que sí. Si tienes problemas en tu casa vas a un sitio así y estás deseando volver porque te das cuenta de que hay cosas mucho peores.

¿Qué relación mantienes a día de hoy con Marta Peñate?

Es una bomba de relojería, ayer me llamó y estuvimos una hora hablando mientras paseaba a la perra. Conmigo es una chica maravillosa que tiene sus altos y bajos, es divertida y es super auténtica y le tengo mucho cariño.

Para un chico competitivo como tú, ¿qué supuso no ganar ninguno de los dos programas?

El primer programa supuso un golpe fuerte porque tenía una mente enferma, estaba acostumbrado a luchar por ganar, por competir y me olvidé de disfrutar el camino. Se me olvidó el aprender de la experiencia y fue una lección que me vino genial. Lo volvería repetir, pero de otra manera, me gustaría disfrutarlo más y a lo mejor el resultado podría ser distinto. En La casa fuerte disfruté el proceso y no me preocupé nada y me sentó muy bien y creo que he dejado de ser esa persona tan sumamente competitiva.

Si pudieras elegir, ¿en qué otro reality te gustaría participar?

Quizás me gustaría cocinar y aprender a cocinar bien, que me enseñaran profesionales.

¿Se te da bien?

Se me da, yo creo que puede sorprender. Hago una tortilla de patatas muy buena podría sorprender, hacemos lo que podemos.

¿Y a La isla de las tentaciones?

Se me ha propuesto en todas las ediciones ir a la isla como tentador. Lo primero no sé tentar, lo segundo, no lo sé, no me veo realmente. Creo que me gustaría más Masterchef que La isla de las tentaciones.

¿Te planteas un futuro en la televisión?

Probablemente si me planteo un futuro en la televisión sea haciendo televisión con propósito, dirigiendo algún proyecto diferente, desde mi perspectiva. En la línea en la que hasta el momento he salido en la televisión, no me lo planteo, son etapas en la vida.