The Weeknd, Sebastian Yatra, Cardi B, Sia y Rayden estrenan febrero con sus nuevas canciones

Un viernes sin novedades musicales no es un viernes. Y este 5 de febrero no iba a ser menos. Nuestros artistas favoritos se han propuesto inaugurar febrero por todo lo alto. ¿Cómo? Con sus nuevos lanzamientos que ya protagonizan las listas de éxitos internacionales.

Los encargados de despedirse del primer mes del año fueron Maluma, Selena Gomez, Rauw Alejandro, Anitta, y muchos más. Pero ahora llega el turno de artistas de la talla de The Weeknd, Sebastian Yatra y Sia, entre otros. ¡No te lo pierdas!

Viernes 5 de febrero

The Weeknd - The Highlights. El cantante ya está más que listo para su actuación en la Super Bowl de 2021. Pero para calentar motores, no solo ha publicado las fechas de su gira internacional para 2022, sino que también nos ha deleitado con el álbum recopilatorio de sus éxitos: The Highlights. En su repertorio escuchamos temas como Save Your Tears, Blinding Lights, I Feel It Coming y Starboy, entre otros. ¡Una verdadera joya musical!

Sebastian Yatra - Adiós. El colombiano ha revolucionado a sus fans. Después de borrar todas sus publicaciones de Instagram, llega con esta emotiva balada que suena a carta de despedida. Aunque de momento él no ha compartido explicaciones al respecto. Con un vídeo en blanco y negro, Yatra canta a ese momento en que hay decir adiós con dolor a lo que no completa tu felicidad.

Cardi B - Up. Si necesitabas ritmos motivadores para este fin de semana, el nuevo hit de rap de Cardi B es tu tema. Una canción que parece adelantar lo que escucharemos en su segundo álbum de estudio. De nuevo, la artista llega con una letra cargada de confianza y seguridad en una misma.

Sia, David Guetta - Floating Through Space. Ambos vuelven a unirse en este sencillo que sirve de carta de presentación de la banda sonora de Music, la película musical y dramática dirigida y creada por la propia Sia. El DJ y la cantante nos hacen volar hasta el espacio para demostrarnos que no importan las caídas, pues siempre debemos encontrar un motivo por el que levantarnos.

Rayden - La mujer cactus y el hombre globo. El rapero sigue presentando su disco Homónimo. Esta vez nos trae esta canción al ritmo del pop/rock/rap que le caracteriza para contarnos una interesante historia. "Esto es la historia de un acercamiento. De dos amantes imantes que no entendieron de trayectorias e inventaron su propio camino dibujando un final abierto. De polos opuestos que se atraen, se repelen o se la pela directamente lo que opine el resto", explica el artista.

Martin Garrix, Tove Lo - Pressure. ¡Puros ritmos dance! El DJ y la artista llegan con una letra explícita y unos ritmos hipnotizantes para hacerse con el control de nuestros movimientos durante todo el fin de semana. Pressure es de esas canciones que, por mucho que lo intentes, no consigues sacar de tu cabeza tan fácilmente. ¡Menudo vicio!

Marlon - Con Uñas y Dientes. La banda liderada por Adri presenta un nuevo avance de su próximo disco. Y lo hacen al ritmo del pop/rock que les caracteriza. Y es que a veces es inevitable querer a esa persona especial, y en Con Uñas y Dientes no solo se habla de esto, sino también de ese intento de convencerla para darse una segunda oportunidad.

Taburete - Mamá. La banda de Willy ha lanzado su disco La Broma Infinita. Entre su repertorio escuchamos esta bonita balada dedicada a su madre Rosalía Iglesias. "Es inútil llorar, mejor luchar a muerte, yo te quiero, mamá", dicen algunos de sus versos. Una letra que coincide con la situación que actualmente se vive en la familia.

David Cava, Juan Magán - Aunque No Quiera. ¿Querías ritmos latinos? ¡Pues aquí los tienes! Eso sí, con unos ritmos down-tempo. En ocasiones es imposible olvidar a esa persona a la que queremos, y eso es algo que tanto David como Juan nos traen en este nuevo sencillo. "Que aunque pierda gané contigo", es uno de los versos que canta Cava.

Natalia - Qué Fuerte, Tía. La cantante apuesta por el pop/rock en este nuevo sencillo que llega cargado de energía y rebeldía. En su videoclip cuenta con algunos rostros conocidos de las redes sociales, como Michenlo, Telmo Trenado o Lala Chús.

Otros de los artistas que inauguran febrero por todo lo alto son Jonas Blue y AWA con Something Stupid, Sael con Mota y Olga Tanon y Jay Wheeler con Como Olvidar.