Maluma, Selena Gomez, Rauw Alejandro y Anitta se despiden de enero con sus nuevas canciones

Lo creas o no, el mes de enero de 2021 ya ha llegado a su fin. Parece que fue ayer cuando dábamos la bienvenida al año cruzando los dedos para que cambien las circunstancias que a todos nos afectan. ¡El tiempo vuela!

Pero si hay algo que siempre nos ha acompañado en este viaje ha sido la música. Nuestros artistas favoritos se han encargado de hacernos vibrar con sus nuevos temas, y este viernes 29 de enero no iba a ser menos. Después de escuchar lo nuevo de Rosalía y Billie Eilish, Ozuna, Camilo y Jason Derulo, ahora llega el turno de otro elenco de artistas que no nos dejan indiferentes. ¡No te lo pierdas!

Viernes 29 de enero

Maluma - Agua de Jamaica. El colombiano ha estrenado por sorpresa su nuevo álbum de estudio #7DJ (7 Días en Jamaica). ¡Menudo regalo de cumpleaños nos ha hecho! Entre las canciones que forman parte de este repertorio escuchamos Agua en Jamaica, que llega con unos ritmos latinos muy pegadizos y una letra explícita en la que deja claro que quiere pasar el resto de su vida en la cama con la chica que le gusta.

Selena Gomez, Rauw Alejandro - Baila Conmigo. Primero llegó con De Una Vez para presentarnos su nueva etapa musical en español. Ahora llega con esta colaboración con Rauw Alejandro y con la noticia del lanzamiento de su EP en nuestro idioma. Revelación verá la luz el 12 de marzo. Con un sonido reggaeton mid-tempo, la artista se deja llevar por la sensualidad que provocan la melodía y la letra para demostrarnos que la sangre latina corre por sus venas.

Anitta - Loco. ¡Que levante la mano quien tenga ganas de fiesta en la playa! Y si aún no las notas, tan solo basta con escuchar lo nuevo de la brasileña para despertar su lado más fiestero. Eso sí, el coronavirus parece que nos ha obligado a retrasarlo. Sea como sea, siempre hay una buena excusa para montarte tu propia fiesta en solitario desde la habitación de tu casa. Pues Loco de Anitta es de esos temas que sí o sí suenan en tu sesión de baile. Con unos ritmos urbanos de lo más pegadizos y el ritmo hipnotizante de una flauta, Loco se convierte en la canción del invierano.

Omar Montes, Ana Mena, Maffio - Solo. Al más puro estilo de Omar Montes, Ana Mena y Maffio se unen al madrileño para regalarnos una fusión de estilos que no podrás sacar de tu mente. Es un hit bailable y divertido que habla de las típicas relaciones de amor de tira y afloja. Su videoclip está protagonizado por los colores, lo que nos anima aún más a darlo todo con sus sonidos.

Dvicio, Matisse - Valeria. El grupo madrileño se ha unido a la banda mexicana para presentar la nueva versión de esta bonita balada que ya nos ha robado el corazón a todos. "Valeria es un tema muy especial. Se entiende como concepto de cualquier expresión de amor posible y sincero", explicaban los madrileños. ¡Puro romanticismo en cada uno de sus versos!

David Bustamante - Dos Hombres y Un Destino. ¡Menuda dosis de nostalgia! El cantante ha lanzado la versión renovada de este hit que marcó las vidas de generaciones tras interpretarla por primera vez en Operación Triunfo. Posteriormente estuvo incluido en su primer álbum Bustamante. Y es que ahora formará parte de su próximo disco, con el que repasará los grandes éxitos de su carrera.

Ruth Lorenzo - Crisálida. Poco a poco vamos conociendo los sonidos del proyecto que la cantante está por presentarnos. Primero lo hicimos con Miedo, y ahora con Crisálida, título que también llevará su disco. Esta canción llega con sonidos pop y toques alternativos que nos muestra la fuerza vocal de Ruth. Habla de la valentía y la autenticidad de vivir una vida libre. "Eres diamante y brillas en la oscuridad. Serás el Ave Fenix que resurgirá. Hay que tocar el fondo para así volver a respirar", dicen algunos de sus inspiradores versos.

Bizarrap, YSY A - Music Sessions #37. El productor argentino ha contado con el talento del rapero para presentarnos el antídoto 37, una vacuna que se ha convertido en la protagonista de esta nueva sesión. Con unos sonidos imparables, YSY A hace referencia a elementos de la pandemia con un sentido más explícito y para demostrarnos que todo lo que pasa por el estudio de Bizarrap deja huella.

Maika Makovski - Reaching Out To You. La artista regresa con un nuevo tema de ritmos pop/rock alternativo con toques electrónicos para hablarnos de la necesidad de conectar con las personas que tenemos lejos. Un significado que todos entenemos en tiempos de distanciamiento social y pandemia.



Otros de los artistas que han aprovechado la úlitma semana de enero para presentarnos sus nuevas canciones son Taburete con John Ford, Guaynaa y Pain Digital con Monterrey, Duki y CA7RIEL con Muero de Fiesta Este Finde y Eva B con Frío y Calor.