‘Mi hija’: ¿qué pasa esta semana en la otra serie turca de Antena 3?

Termina la semana y eso solo puede signiticar una cosa para los fans incondicionales de la ficción turca: toca un nuevo capítulo de Mi hija. La serie que cuenta la historia de la adorable Öykü sigue adelante y para este domingo Antena 3 tiene preparado un episodio muy especial en el que va a pasar de todo.

Las claves del próximo capítulo de 'Mi hija'

A juzgar por el adelanto de la cadena, no ganamos para disgustos con Mi hija. No hay ni rastro de Öykü después de su visita al doctor Ishan, lo que hace que Demir tema por ella. Por suerte, logra localizarla y celebran que todo va bien en una preciosa tarde en la que padre, hija y Candan se van a volar una cometa. Lo que no saben en ese momento es que Cemal y Asu siguen conspirando a sus espaldas con unos planes de malos malísimos.

Además, en el nuevo capítulo de Mi hija también veremos al doctor Ishan intentando dar con Demir. Es verdad que la niña le ha pedido al médico que no desvele su secreto, pero todo parece indicar que la verdad saldrá a la luz de una vez por todas. ¿Cómo afectará ese revelación a la relación que hay entre Demir y Öykü? ¿Volverá todo a ser lo mismo? Mucho ojo, porque vienen curvas en el otro fenómeno 'made in' Turquía de Antena 3.

'Mi hija', intocable en Antena 3

Mi hija se ha hecho con la noche del domingo. La serie, que buscaba cosechar el mismo éxito que Mujer, ha conseguido consolidarse en la parrilla de Antena 3. En el capítulo de la semana pasada, sin ir más lejos, la ficción anotó un 16,7% de cuota de pantalla, superando la barrera de los 2,5 millones de espectadores (2.535.000). Lideró su franja de emisión y ganó la batalla a su principal rival: El Deluxe de Telecinco.