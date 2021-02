¿Sebastián Yatra se retira? El colombiano dice ‘adiós’ y todos se preguntan a qué: ¡mira el vídeo!

Todos nos estábamos preguntando por qué Sebastián Yatra había eliminado todas sus publicaciones de Instagram. Pero ahora parece que tiene un sentido, o eso creemos.

El colombiano ha presentado su nuevo single Adiós, que ya ha dado de qué hablar en redes sociales. ¿Se retira de la música? ¿Se despide de sus seguidores por un tiempo? Preguntas en el aire de las que aún no se han obtenido respuestas.

Sea como sea, esta bonita balada ha emocionado a todos sus fans en cuestión de segundos. Llega con una letra cargada de sensibilidad y un videoclip que hace que la escucha de esta canción sea aún más especial.

Yatra nos regala unas imágenes en blanco y negro para cantarnos que, en ocasiones, es fundamental separarnos de aquello con lo que no estamos conformes. De aquello que no completa nuestra felicidad. A veces es mejor parar y tomar un respiro de lo que no nos hace bien. Para representarlo en las imágenes, el cantante se separa de su otro "yo" para escapar del lugar o la situación que lo tiene atrapado. Camina por el bosque hasta encontrarse con un impresionante paisaje a sus pies. Respirar hondo y volver a empezar, esa es la clave.

Como mencionamos en líneas anteriores, tanto su significado como su videoclip ha revolucionado a sus fans. Exigen explicaciones al respecto de este tema para aclarar si el 2021 lo comienza con una despedida o no.

Hemos de recordar que ahora se ha embarcado en un proyecto televisivo para presentar un programa de Disney+: Conecta y Canta. Aunque este no tiene por qué robarle el 100% de su tiempo para que haya decidido apartarse de la música. Tendremos que esperar para saberlo. ¿Tú qué crees?