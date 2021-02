Indignación por una boda celebrada en el Casino de Madrid: "Allí no hay Covid"

La polémica se ha convertido en la inesperada invitada a una boda celebrada en el Casino de Madrid, que ha acaparado duras críticas en redes sociales. ¿La razón? En plena tercera ola de la pandemia del coronavirus un vídeo ha demostrado cómo las mascarillas o la distancia social no entraban en las medidas a tener en cuenta por los novios ni por los invitados.

Ha sido la filtración de un vídeo de los novios, el canterano del Real Madrid Jaime Navarro y Beatriz Ungría, el que ha puesto en el punto de mira el evento. Unas imágenes en las que se observa a la pareja entrando alegremente al banquete entre los aplausos y movimientos de pañuelos de los asistentes, como si de una boda de antes de la pandemia se tratase.

"Si tenéis que celebrar algo, hacedlo en Madrid, que no hay covid. Así se celebró ayer una boda en el Casino de Madrid. Eso sí, vivir bajo la vieja normalidad hay que pagarlo...", decía @Dr_Redons en un tweet que ha corrido como la pólvora a través de todas las redes sociales, convirtiéndose en absolutamente viral y generando miles de respuestas de usuarios que no dudan en mostrar su indignación frente a estos comportamientos, mientras que los sanitarios de todo el mundo no cesan de enviar mensajes de alerta a la población.

Si tenéis que celebrar algo, hacedlo en Madrid, que no hay covid. Así se celebró ayer una boda en el Casino de Madrid. Eso sí, vivir bajo la vieja normalidad hay que pagarlo... pic.twitter.com/gAnWVtMbU9 — Redons (@Dr_Redons) February 7, 2021

Un vídeo que ha provocado una oleada de rechazo en Twitter, ya que, cabe recordar que Madrid es uno de los lugares de España con un mayor número de contagios y que, además, cuenta con varias zonas confinadas de manera perimetral.

Es imposible no sentir rabia por dentro viendo vídeos como el del Casino de Madrid o el Teatro Barceló mientras hay mucha gente que ni ha visto a sus familiares de otra Comunidad en meses ni al aire libre y con mascarilla — Miguel Muñoz Ortega (@miguelmunozort) February 7, 2021

Estoy absolutamente flipando con lo de la boda en el casino de madrid la verdad me parece de coña — LAURA (@LauraMargaretLC) February 7, 2021

A cuenta de la boda de ayer en el Casino de Madrid, donde los únicos con mascarilla eran los camareros, es sencillo buscar en Instagram a dos de los invitados pasándose también por el forro la normativa vigente. pic.twitter.com/34xqK9pLJd — 𝗝𝗮𝘃𝗶𝗲𝗿 | 🅹🅳🅼 (@dominguez_jdm) February 7, 2021

Famosos que estaban en la boda del Casino de Madrid

Críticas que se han vuelto aún más reseñables teniendo en cuenta que entre los invitados a la boda estaba Juan Lebrón, el número dos del ránking mundial de pádel y quien ha sido visto a través de imágenes que los propios invitados compartieron sin guardar ningún tipo de medida de seguridad, por lo que no son pocos los que le tachan de “mal ejemplo”. Además de él, en algunos stories también se descubre que en el evento estaba el también jugador de pádel Miguel Semmler y el empresario Nacho Horcajada. Por si esto fuera poco, el diario ABC también asegura que Elena Tablada era otra de las invitadas a la boda, ya que, es cuñada de la novia.

La verdad es que da gusto ver cómo Juan Lebrón, el número 2 del pádel mundial, da ejemplo en mitad de una pandemia pic.twitter.com/5hnGz7jjcA — Dani Domínguez (@DaniDominguezRo) February 7, 2021

¡La polémica está servida!