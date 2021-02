‘Love is in the air’: Telecinco cambia de planes y la serie tendrá un capítulo extra

Telecinco está probando diferentes estrategias de parrilla con Love is in the air, su serie turca llamada a ser un éxito como Mujer. Hasta la fecha, la cadena principal de Mediaset había apostado por dos emisiones en el access (el horario de El Hormiguero) y otra en el prime time (el horario de máxima audiencia). Sin embargo, la ficción va probando cosas sobre la marcha y esta semana habrá un importante cambio en su programación.

Los planes de 'Love is in the air' para esta semana

Aunque prefiere no coincidir con Mujer, la serie 'made in' Turquía que arrasa en Antena 3, Love is in the air se enfrentará esta semana a este fenómeno de masas en dos asaltos. Tal y como ha anunciado Telecinco, esta ficción volverá a tener triple sesión, pero su horario cambiará en la noche del martes.

Y es que aprovechando el final de la temporada 14 de Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition, la cadena decicará este martes, 9 de febrero, todo su prime time (y late night) a Love is in the air. La serie comenzará a las 22 horas y finalizará a la 1 de la mañana, por lo que habrá un episodio extra y, además, protagonizará otro cara a cara con Mujer.

Este es el horario confirmado de Love is in the air para esta semana (del 8 al 12 de febrero):

Lunes 22:00 - 23:00

Martes 22:00 - 01:00

Miércoles 22:50 - 01:00

En los próximos capítulos de 'Love is in the air'…

Esta semana, Love is in the air cargada de novedades. Para empezar, el público será testigo por primera vez de esa parte más sensible de Serkan. El nuevo galán Telecinco vive un momento de tristeza al recordar a su hermano, aunque ese sentimiento le motiva para ayudar a su madre. Quiere que ella venza su mayor temor: salir de casa.

En cuanto a su relación contractual (y romántica), Serkan y Eda vivirán alguna que otra escena que hará todavía más evidente lo enamorados que están el uno al otro. Sin embargo, el apuesto empresario volverá a echarlo todo por tierra cuando se entere de que Selin se va a a casar con Ferit y pague su enfado con Eda…

'Love is in the air' gana terreno

Parece que tanta promoción de Love is in the air (¿quién no tiene la cancioncita metida todo el día en la cabeza?) está dando sus frutos. Tanto es así que la semana pasada, la ficción que cuenta la historia de Eda y Serkan consiguió unos índices de audiencia bastante notables.

El pasado lunes, Love is in the air aprovechó la expectación de El debate de las tentaciones (programa que se emite a posteriori) y logró anotar un 12,2% de cuota de pantalla, con más de 2,1 millones de espectadores (2.157.000). También el martes alcanzó un buen dato: reunió frente a la pantalla a 2.105.000 espectadores, firmando un 12,1% de share.