'Love is in the air': ¿cuántos capítulos tiene la nueva serie turca de Telecinco?

Las series turcas son la revelación del fin de 2020 y todo apunta a que seguirán cosechando éxitos este 2021. Con Antena 3 con una doble apuesta por este formato con Mujer y Mi Hija, Telecinco se ha lanzado a la piscina y este lunes ha emitido el primer capítulo de Love is in the air (Sen Çal Kapimi, en su título original) una telenovela con la que pretende competir con las series de Atresmedia.

En su estreno, Love is in the air no tuvo tanta suerte como Mi Hija, la predecesora de Mujer. De hecho la apuesta de Mediaset solo consiguió sumar un 7,3% del share en la cadena principal que aumenta hasta el 11,1% si se suman los espectadores que vieron el principio de la ficción turca en Divinity, FDF, BeMad y Energy; mientras que Mi Hija, el día de su estreno sentó a casi tres millones de personas frente al televisor con una cuota de pantalla del 17,2%.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la ficción se enfrentó a un gran competidor, El Hormiguero de Pablo Motos en su regreso con al nueva temporada, por lo que es difícil augurar un futuro u otro a la serie que ha emitido Telecinco.

Otro misterio: el número de capítulos

Lo que también es un misterio hasta la fecha son los capítulos que tendrá Love is in the air. La serie, que sigue emitiéndose en Turquía, continúa grabándose en estos momentos, por lo que es difícil predecir hasta cuándo tratará de extenderla la productora. Lo único que se puede asegurar en este momento y que sí que ha desvelado Telecico es que en la FOX, la cadena que la emite en su país de origen, los telespectadores han podido disfrutar de 26 capítulos de 120 minutos de duración cada uno de ellos.

Lo que tampoco se sabe con certeza es cuál será el plan de emisión que seguirá Telecinco con el avance de las semanas. ¿Optará por emitir los capítulos divididos en dos partes de 60 minutos cada una ? ¿O si el formato va cosechando éxitos de audiencias lo dividirá en tres?

Una gran historia de amor

Love is in the air ha llegado a España avalada por su éxito en Turquía, donde se ha convertido en un auténtico fenómeno de masas que desde el primer día de su emisión se convirtió en Trending Topic en las redes sociales y que ha catapultado a la fama —más si cabe— a los actores que la protagonizan.

Es una serie romántica en toda regla que cuenta la historia de amor entre Eda (Hande Erçel) y Serkan (Kerem Bürsin). Ella es una joven que pese a haber perdido a sus padres de muy pequeña se muestra siempre optimista y llena de vitalidad. Es una buena estudiante, muy sociable y de gran corazón a la que se le ha truncado su principal sueño: estudiar arquitectura en el extranjero.

Él, Kerem Bürsin, es un ambicioso arquitecto y empresario que está obsesionado con ganar. Se mueve como pez en el agua en el mundo de los negocios y el trabajo y el éxito son los motores de su vida hasta que conoce a Eda.

Entonces sus caminos se cruzan y aunque parecen estar hechos el uno para el otro, la pareja no se soporta. Eso sí, el destino juega en su contra y de manera imprevisible se verán obligados a fingir un compromiso matrimonial que traerá mucha mucha cola.