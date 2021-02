Timotheé Chalamet es Edgar Manostijeras, el digno sucesor de Eduardo en la Super Bowl

Timotheé Chalamet nos ha regalado uno de los momentos más icónicos de la Super Bowl de 2021. Vestido con los harapos de Eduardo Manostijeras y con la voz de Winona Ryder de fondo, la estrella de Dune y Call Me By Your Name se ha convertido en el hijo del podador más famoso del cine para un anuncio de coches.

Bautizado como Edgar Manostijeras, el hijo de Eduardo revive la historia de la mítica película de Tim Burton solo que unos años después, con Kim (Ryder) convertida en madre. El pobre Edgar ha heredado las manos de su padre y debe enfrentarse a toda suerte de obstáculos en su día a día: no puede jugar al rugby porque pincha los balones; tampoco puede viajar en autobús sin liarla. De acercarse a unos imanes, mejor ni hablamos.

Su rostro triste, apático, busca algo en lo que poder volcar todo su talento, pero ni siquiera le dejan podar las ensaladas del local en el que trabaja. Así que su madre parece tener la solución: comprarle un coche de última generación. Y he aquí donde entra de lleno la fuerza de la publicidad, que ha convertido el clásico Eduardo Manostijeras en un ingenioso escaparate de creatividad y nostalgia.

La solución a los problemas de Edgar está en el nuevo Cadillac LYRIQ, un vehículo eléctrico que permite la conducción sin necesidad de llevar las manos al volante gracias a la tecnología Super Cruise. ¿Quién necesita unas manos si tiene tecnología de conducción asistida? Una publicidad de alto nivel que ha conseguido casi un millón de visualizaciones en menos de 24 horas.

Pero Timotheé Chalamet y Winona Ryder no han sido los únicos rostros de Hollywood que se han sumado a la publicidad de la Super Bowl. Hace unos días os contábamos como John Travolta y su hija Bella revivieron el mítico Sha Na Na de Grease para un anuncio de jardinería (puedes verlo aquí).