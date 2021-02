Dani Rovira dice las cosas claras: “Cuando me preguntan por ‘lo mío’ yo digo la palabra cáncer”

El de Dani Rovira es un ejemplo de autosuperación. El humorista, actor y ahora presentador de La Noche D ha sufrico la pandemia con un aliciente inesperado: un linfoma de Hodking que lo ha dejado tocado durante varios meses. Sin embargo, tras acabar la quimioterapia y recuperarse completamente no ha parado de trabajar ni un solo segundo. Ahora que todo ha vuelto a su cauce habitual (con la salvedad del coronavirus), Rovira no para de sumar proyectos. De hecho, el próximo 12 de febrero presentará para Netflix Odio, un especial de comedia que podrá verse a través de la plataforma.

La base de este proyecto nace de un acercamiento entre Netflix y el equipo de comunicación de Rovira, aunque el humorista confiesa que ni siquiera tiene muy claro cómo fue. "No sé cómo fue el germen del contacto con Netflix, pero hubo un primer acercamiento. Quién dio el primer paso... ni idea. Es como con las parejas. Nunca sabes. Lo que sí hubo es mucho entendimiento desde el primer momento", confiesa.

Sin embargo, hay que recordar que Odio no es un producto original de Netflix: "El proceso creativo es bastante previo. Es un espectáculo que ya existe desde hace un par de años y del que yo ya pude hacer mi temporada en Madrid y en Barcelona; hemos girado bastante en España. Llevábamos casi 100 funciones y teníamos ganas de que quedara inmortalizado. El personal de Netflix vino al teatro, vio el espectáculo, les gustó y empezamos a tener este idilio maravilloso que se ha visto reflejado en una realidad".

Una de las cosas que más llama la atención de Odio es que desde el primer momento Dani Rovira utiliza su cáncer como foco de su humor. Desde luego, habla sin tapujos de su linfoma y hace chistes del estilo "le he ganado la apuesta a San Pedro". Él mismo lo cuenta con sus palabras: "Prácticamente el 95% del texto del esepctáculo es el mismo que el de hace dos años, solo que desde la última vez que lo hice pasaron muchas cosas: la pandemia a nivel mundial y mi enfermedad, que la viví de manera paralela, y eso sumado a que iba a ser un espectáculo que se iba a emitir en el mundo entero", explica en exclusiva a LOS40.

"Yo digo la palabra cáncer"

"No quería hablar en el espectáculo de manera monográfica de ello, pero tampoco no podía mencionar la pandemia, mi enfermedad y el tema de los ofendidos. Le di vueltas y creé un pequeño bloque que apenas me llevaba cuatro minutos para mencionar al elefante en la habitación. Y de ese bloque me quité de golpe las tres cosas", añade.

"Yo digo la palabra cáncer cuando alguien me dice: '¿Y tú con lo tuyo qué tal?'. ¿Lo mío? El cáncer, ¿no? ¿Hablas del cáncer o de la ciática? Vamos a ponerle nombre a las cosas", dice sin tapujos. "La gente que está pasando por una stiuación así agradece que se naturalice sin frivolizar. Tampoco es una palabra tabú. El cáncer está ahí, así que vamos a analizarlo. Supongo que contar lo que a mí me pasó, más que como terapia para mí –que a mí me viene bien, eh, y no tengo problemas en hablar lo que me pasó–, ayuda a darle visibilidad".

Odio se estrenará en Netflix el próximo 12 de febrero de 2021.