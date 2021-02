Brian May encuentra una cinta inédita con música de Queen

Las antiguas formas de grabación y conservación de la música a veces nos siguen dando alegrías a día de hoy. Todos recordamos y seguro que tenemos en casa alguna cinta de casete, el método analógico para escuchar música, de nuestros artistas favoritos o grabadas por nosotros mismos de la radio creando recopilaciones. Encontrar una cinta perdida que no sabías que existía es una alegría, pero imagínate qué pasaría si el que encuentra Brian May.

Es lo que ha ocurrido. El guitarrista de Queen ha anunciado que ha encontrado una cinta perdida de uno de los primeros conciertos grabados de la banda en el Imperial College. Se trata de un documento de gran valor no solo para los fans del grupo con Freddie Mercury como vocalista, sino también para aquellos que tienen interés en escuchar cómo sonaba la banda en su primera época.

La fecha del espectáculo aún no se ha especificado, pero puede tratarse de su primer concierto en Londres, que fue en el Imperial College el 18 de julio de 1970. "Siempre buscamos cosas que sean históricamente importantes", ha dicho May en una entrevista con Classic Rock. "Y esta cinta que apareció muy recientemente y que me entusiasma es uno de los primeros conciertos que tocamos en una sala de conferencias en el Imperial College. Ni siquiera sabía que tenía la cinta".

También ha aprovechado la ocasión para hablar de lo que ha sentido después de escuchar la voz de Mercury en esta grabación: "Escuchar a Freddie en ese punto de su desarrollo es fascinante. Tenía toda la voluntad, el carisma y la pasión, pero todavía no sabía cómo aprovechar esa voz. Esto me hace dudar un poco, porque no estoy seguro de que Freddie estaría feliz de escucharse a sí mismo en esta etapa".

El legendario guitarrista, desafortunadamente, no reveló ningún plan para este hallazgo, por lo que no está claro si podremos llegar a escucharla. "Estamos debatiendo qué hacer con ella", agregó. "Hace unos años nos habríamos sentido muy protectores y pensamos, 'Nadie debería escuchar esto, porque somos muy rudos'. Pero ahora, en la posición en la que estamos en nuestras vidas, no nos avergüenza dónde estábamos en ese momento. Fuimos nosotros contra el mundo".