Ideas y regalos para San Valentín de 2021: celebra el amor como se merece con o sin distancia

Se acerca el Día de los enamorados de este 2021 y aunque las circunstancias son un tanto atípicas debido a la crisis del coronavirus, que mantiene algunos territorios cerrados y a la hostelería con la persiana bajada en muchos puntos del país, es el momento de celebrar el amor por todo lo alto. ¡Esto no nos lo puede quitar la Covid-19!

Pero ¿cómo celebrarlo en una situación como la actual? Desde LOS40.com te traemos ideas para regalar algo bonito en estas fechas así como para que festejes que has encontrado el amor estés en la circunstancia en la que estés.

Ideas para celebrar San Valentín a distancia

Si has tenido la mala suerte de que tú o tu pareja estéis confinados en casa, en el municipio o en la comunidad autónoma, es el momento de tirar de imaginación. Descartamos salir a cenar, dar un paseo romántico bajo las estrellas o por la orilla de la playa.

Si tu San Valentín va a tener que ser a distancia tendrás que ir preparando el móvil, la tablet o el ordenador: cualquier cosa que tenga cámara valdrá para que os podáis comunicar y pasarlo lo mejor posible pese a que os separen unos cuantos kilómetros. Aquí tienes unas cuantas ideas para celebrar el Día de los enamorados por videoconferencia:

1. Cocinar y cenar juntos: Un buen plan para pasar un rato agradable juntos es cenar aunque sea a distancia. ¿Has visto la película de Clovis Cornillac Tras la pared? Puedes ponértela un día de estos y ver cómo lo hacen los protagonistas. La idea es planificar la comida y comprar los mismos ingredientes. Después, quedar a una hora exacta y ponerse a cocinar a la vez. Podéis abrir una botella de vino y acompañar vuestro cocinado con él. Una vez tengáis la comida lista, si estáis en llamada pasad al vídeo y ¡a disfrutar de la cena, aunque sea a distancia!

2. Un video de amor para que lo vea cuando pueda: Si tu pareja es sanitario o sanitaria y tiene guardia el Día de San Valentín o por cualquier otro motivo no podéis compartir una comida o una cena juntos, otra opción es que le mandes un vídeo para felicitarle el San Valentín para que lo vea cuando pueda y lo guarde para siempre. En este caso, puedes tirar de imaginación y hacer lo que quieras: desde un baile simpático que le saque una sonrisa, a la lectura de un poema —si lo escribes tú mismo será la bomba— hasta simplemente hablar a cámara con el corazón en la mano.

3. Mandar un regalo por sorpresa: ¿A quién no le gustan las sorpresas? Aunque no puedas ver su cara al abrirlo, el mero hecho de que no se lo espere y le llegue un regalo a casa por sorpresa, seguro que le encanta. ¡Un dulce no amarga a nadie! Pero ¿qué regalar? Todo depende de cómo sea tu pareja.

Si le encanta el chocolate, por muy tradicional que sea, unos bombones no pueden fallar; si es muy fan de la música, quizá puedes optar por el último disco de su artista favorito, o un ticket para un concierto virtual; si es un/a apasionado del cine tal vez puedas regalarle una suscripción a Filmin; si está atravesando una época un tanto estresante puedes regalarle una sesión de masaje relajante; si es un o una foodie puedes mandarle una cena directamente desde su restaurante favorito; o si prefieres hacerle algo con tus propias manos, puedes optar por lanzarte y pintarle un cuadro (hazlo abstracto si no te ves con capacidad como para dibujar nada con un resultado aceptable), por comprar alambre dorado o bolitas e hilo y hacerle una pulsera personalizada tú mismo o simplemente por recortar varias cartulinas y mandar una tarjeta diseñada y escrita por ti.

Ideas para celebrar San Valentín si estáis juntos

Si has tenido más suerte y la pandemia te ha pillado viviendo con tu pareja, en la misma ciudad o en un territorio sin restricciones de movilidad, no hay excusa para no celebrar San Valentín como se merece.

Aquí tienes algunas ideas que harán que el día sea inolvidable para los dos:

1. Ir a probar ese restaurante al que le tiene tantas ganas: ¿Tu pareja no para de hablar de un restaurante? Si en tu zona la restauración está abierta, es el momento de reservar allí y disfrutar de una velada romántica y de una experiencia nueva. ¿Qué más se puede pedir? Es un 2x1.

2. Volver al bar (o al lugar) en el que tuvisteis la primera cita: Un plan super romántico es tratar de recrear la primera cita que tuvisteis. Si fue en un bar, reserva allí y si no, llévale a ese mismo lugar y prepara un picnic. ¡Se derretirá de amor!

3. Ir a pasar la noche a un hotel: Jacuzzi, cama gigante y música de ambiente. Salir de la rutina siempre es un buen plan, por lo que, si tienes la oportunidad de hacerlo, ir a pasar la noche a un hotel (con o sin cena incluida), también puede ser un gran plan de San Valentín.

4. Cena romántica en casa (con muchas velas): Si en tu zona la restauración está cerrada, puedes pedir la cena a domicilio o lanzarte a cocinar. El caso es pasar un rato agradable juntos y en un ambiente romántico, por lo que te recomendamos que pongas velas. ¡Muchas velas!

5. Pintad un cuadro entre los dos o componed una canción: ¿Hay algo más romántico que compartir un proceso creativo? Si os veis capaces, San Valentín es el momento perfecto para lanzarse a la piscina y tratar de dar forma a algo a cuatro manos. ¿Qué os parece componer una canción o pintar un cuadro juntos? Plantéaselo y a ver cómo reacciona.

6. Un viaje en teleférico: ¿Os gustan las alturas? Este plan es perfecto para los amantes del cielo y aunque está un poco acotado según el territorio, pues depende de que tengas uno cerca como es el caso de Madrid, Barcelona, Benalmádena, Fuente Dé o el Teide (en Tenerife) y de que este esté abierto en este momento de la pandemia, la verdad es que, si tienes la oportunidad, creemos que no debes aprovecharla. ¡Es super romántico abrazarse viendo las vistas!

7. Película y manta (pero todo muy bien elegido): La última de las opciones que te damos es la más simple pero también puede ser la más romántica. ¿Qué hay mejor que acurrucarse bajo una manta a ver una película que os encante a los dos? No importa que ya la hayáis visto. Lo importante es que los dos disfrutéis por igual y podáis acurrucaros juntos.