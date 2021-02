Así fue la actuación de The Weeknd en la Super Bowl 2021

Un año más, millones de personas pudieron disfrutar del gran acontecimiento que supone la Super Bowl que, este año, ni la pandemiam pudo cancelar. Miles de sanitarios lo pudieron ver en vivo como agradecimiento a su valor. En el intermedio pudieron ver como The Weeknd tomaba el campo para convertirlo en esa ciudad donde las luces brillan. Y no contó con colaboraciones inesperadas, ni siquiera la de Rosalía, que tanto se había anunciado. Apareció él solito con su ejército de vendados. En esta ocasión, él prefirió dar la cara para repasar una década de carrera.



El canadiense se bajó del descapotable con el que recorrió Las Vegas a toda velocidad en Blinding lights para dar comienzo a su show. Pero no fue con su hit del 2020 sino con Starboy, toda una declaración de intenciones de lo que estábamos a punto de ver.

The Hills, Can't feel my face, I feel it coming, Save your tears, Earned it y House of ballons se sucedían en un formato medley en el que la escenografía y la coreografía iban conduciendo al público por sus grandes éxitos.

Y llegó el momento de bajar al césped del Raymond James Stadium de Tampa Bay donde el ejército de The Weeknd dejó una de esas imágenes que quedan para la historia. Sonaban los acordes de Blinding lights y el público enloquecía.

No apareció Rosalía. Tampoco Daft Punk. Y aún así cada uno de los segundos de los 14 minutos de actuación de The Weeknd en el descanso de la Super Bowl 2021 merecen la pena. ¡Dale al play!